Christine Pedotti, directrice de Témoignage chrétien, attend "un électrochoc pour l'Église de France. Le cardinal Barbarin n'est pas un lampiste. J'espère que ça permettra à la centaine d'évêques français de se rendre compte de leur réelle responsabilité et qu'ils peuvent être mis en cause".

Le cardinal Barbarin dément avoir couvert des faits au premier jour de son procès lundi 7 janvier. "On lui demande d'avoir une responsabilité d'homme, de citoyen devant la justice de la République et il répond en disant : J'ai demandé à Rome et j'ai fait ce que Rome m'a dit", s'insurge l'auteure du livre Qu'avez-vous fait de Jésus ? Les silences coupables de l'Église.

"Les élus réticents face à l'Église"

Une commission d'enquête parlementaire n'a jamais vu le jour. "C'est extraordinaire. On est dans un pays les plus laïcs du monde. J'ai observé à quel point les élus de la République se sentaient dans une vraie réticence vis-à-vis de l'Église, qui est toujours une grande institution respectée", explique-t-elle.

"Toucher les enfants, c'est un crime. Les hommes d'Église n'ont pas compris la différence entre le péché et le crime. Et ils ont utilisé les remèdes du péché pour combattre le crime : le pardon, la pénitence, la prière. C'est très bien, mais la justice d'abord contre le crime", déclare Christine Pedotti.

Le JT

Les autres sujets du JT