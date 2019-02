L'ex-numéro trois du Vatican placé en détention après sa condamnation pour pédophilie

Le cardinal George Pell a été reconnu coupable par un tribunal australien de pénétration sexuelle et d'attentat à la pudeur contre deux enfants de chœur âgés de 12 et 13 ans en 1996 et 1997.

Le cardinal George Pell arrive au tribunal de Melbourne, le 27 février 2019. (CON CHRONIS / AFP)