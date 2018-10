L'Australie présente des excuses nationales aux victimes de pédophilie dans l'Eglise et les institutions

Le Premier ministre australien Scott Morrison a présenté, lundi 22 octobre,des excuses nationales aux victimes de pédophilie. Devant le Parlement, il a reconnu que l'État n'avait pas été à la hauteur face à des "crimes maléfiques", en évoquant les violences sexuelles commises au sein d'institutions religieuses, mais aussi étatiques.

"Ils ont été commis contre des Australiens par des Australiens, par des ennemis présents au milieu de nous", a dénoncé le Premier ministre, dans un discours retransmis en direct par la télévision. "En tant que Nation, nous avons manqué à nos obligations à leur égard, nous les avons délaissées, et cela nous couvrira à jamais de honte", a-t-il ajouté, visiblement très ému. "Pardon !", a demandé Scott Mattison "aux enfants", "aux parents", "aux lanceurs d'alerte que nous n'avons pas écouté". "Pardon ! Aux générations passées et présentes. Pardon !", a-t-il répété.

Listen to the voices from today's national apology. All the stories from The World Today's two-hour special here: https://t.co/7MTmp8sHAp @eleanorhall1 #auspol pic.twitter.com/LkDdGzp0Gz