INFO FRANCE INTER. Pédophilie : le procès canonique du père Preynat a repris

Le procès interne à l'Église de ce prêtre lyonnais, accusé d'abus sexuels sur plusieurs dizaines de jeunes, a été interrompu pendant plus d'un an.

Le procès canonique du père Preynat, prêtre lyonnais accusé d'abus sexuels sur de jeunes scouts dans les années 1980-1990, a repris après plus d'un an de suspension (pour éviter toute interférence avec les procédures de justice visant le cardinal Barbarin), selon les informations de France Inter mardi 2 octobre.

Ce procès canonique, interne à l'Église, suivait jusque-là la procédure dite "administrative". Il a été commué en procès pénal canonique "judiciaire" "pour mieux répondre" aux "demandes de réparation" des victimes, y compris "celles prescrites civilement", avait annoncé le diocèse de Lyon dans un communiqué le 11 septembre dernier. Cette procédure va permettre aux victimes qui se constituent "tierces parties", d'être indemnisées. Les victimes ont été informées par courrier, précise le diocèse.

Des résonnances "bien au-delà du diocèse de Lyon"

Bernard Preynat, aujourd'hui âgé de 72 ans, est accusé d'abus sexuels sur au moins 70 victimes présumées, recensées par l'association La Parole libérée. Son procès canonique a commencé en février 2016, avant d'être suspendu en août 2017. Le diocèse de Lyon avait estimé qu'il y avait interférence avec la procédure de justice visant le cardinal Philippe Barbarin, poursuivi pour ne pas avoir dénoncé à la justice des agressions pédophiles. Mais le report du procès du cardinal de Lyon "a persuadé les différentes autorités ecclésiastiques que l’on ne pouvait pas attendre davantage pour faire droit aux demandes de réparations des victimes présumées", selon le diocèse.

"On va servir une cause qui a des résonnances bien au-delà du diocèse de Lyon. C'est un énorme procès. Il y a l'action pénale qui va juger le père Preynat et il y a toutes les demandes de réparation qui sont autant de procès dans le procès", explique le père Bruno Gonçalves, le président du tribunal ecclésiastique qui juge le père Preynat.