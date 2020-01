DIRECT. Procès Preynat : le réquisitoire est attendu aujourd'hui, avant la plaidoirie de la défense

"Le 7 janvier, nous nous sommes aperçus que la colonie avait quitté les lieux, abandonnant plus d'un millier d'œufs sur l'îlot. Toutes les couvées. Et parmi ces œufs, on a retrouvé différents impacts [et] traces, notamment de feu et de camping."

Quand le drapeau rouge flotte sur un îlot du lagon calédonien, il est formellement interdit d'y débarquer. Mais certains ne respectent pas la consigne et les conséquences sont désastreuses pour les populations d'oiseaux car ils abandonnent alors leurs œufs. La question inquiète au plus haut point les scientifiques et les associations pendant cette période de reproduction. Explications de La 1ère Nouvelle-Calédonie.





