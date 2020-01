DIRECT. Pédophilie dans l'Eglise : après les aveux glaçants du père Preynat, le tribunal se penche sur sa personnalité

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Le film 1917, qui sort aujourd'hui au cinéma, est monté comme un seul plan-séquence de deux heures. Retour sur l'histoire de cette technique qui soulève de nombreux défis et révèle souvent le talent des réalisateurs.







: La vigilance orange "pluie-inondation" a été levée dans le Finistère et le Morbihan. "Le front pluvieux actif évacue la région par l'est. Un régime de traîne peu actif se met en place par l'ouest", explique Météo France dans son dernier bulletin.

: Le plus gros site d'incinération de déchets ménagers d'Ile-de-France, à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), bloqué depuis hier, est en cours d'évacuation, a constaté une journaliste de franceinfo sur place. L'intervention a commencé vers 8 heures. Les personnes qui s'étaient enfermées derrière les portails d'entrée sont désormais à l'extérieur.

La garde à vue du cinéaste Christophe Ruggia a été prolongée, annonce le parquet de Paris à franceinfo. Accusé d'agressions sexuelles par l'actrice Adèle Haenel, il a été placé en garde à vue hier dans le cadre d'une l'enquête préliminaire.



L'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal, a annoncé son prochain licenciement, hier sur les réseaux sociaux. Elle sera officiellement démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du 24 janvier, selon les informations de France Inter.





L'ancien prêtre Bernard Preynat a livré hier des aveux glaçants sur la fréquence continue des agressions sexuelles dont il est accusé. Voici le compte-rendu de la première journée du procès.





Plusieurs grands ports maritimes français sont bloqués à l'appel de la CGT, qui a lancé une nouvelle opération "ports morts" jusqu'à demain.



Le New York Times a publié des images de deux missiles présentés comme ceux qui ont abattu le Boeing d'une compagnie ukrainienne, le 8 janvier.





: La garde à vue du cinéaste Christophe Ruggia a été prolongée, annonce le parquet de Paris à franceinfo. Accusé d'agressions sexuelles par l'actrice Adèle Haenel, il a été interpellé à son domicile et placé en garde à vue hier dans le cadre de l'enquête préliminaire pour "agressions sexuelles sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité" et "harcèlement sexuel".

: Des anonymes ont détourné une installation de la métropole sur le Vieux Port, rapporte France 3 Provence Alpes Côte-d'Azur. Le slogan "Marseille change" a été transformé en "Marseille s'effondre". Les auteurs veulent ainsi "pointer la différence qui existe entre la réalité de terrain et le marketing de la ville" en proie à un problème d'immeubles vétustes.







: Le président iranien Hassan Rohani a appelé à l'"unité nationale" après la catastrophe de l'avion ukrainien abattu par erreur par Téhéran et des manifestations de protestation qui ont suivi. Il a demandé aux "forces armées" de "présenter des excuses" et d'"expliquer au peuple ce qui s'est passé" pour que les gens comprennent "qu'ils ne voulaient rien cacher".

: Le nombre de créations d'entreprises en France a augmenté de 17,9% en 2019. Cette évolution est tirée par une hausse de plus d'un tiers dans l'industrie et d'un quart pour les micro-entreprises, rapporte l'Insee. Au total, 815 257 entreprises nouvelles ont été enregistrées l'an passé : 386 326 micro-entreprises (+25,3% sur un an), 210 505 entreprises individuelles classiques (+15,7%) et 218 426 sociétés (+8,6%).

: L'Elysée propose de nommer Didier Migaud, actuel premier président de la Cour des comptes, au poste de président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cette information vient d'être confirmée par un communiqué de la présidence. Didier Migaud doit être auditionné par les commissions des lois de l'Assemblée nationale et du Sénat.







: Les quarts de finale de Roland-Garros se joueront désormais l'après-midi et aussi le soir sur le central Philippe-Chatrier, quelle que soit la météo, a appris la direction des sports de Radio France. Auparavant, les quarts de finale du tournoi de la porte d'Auteuil se jouaient uniquement l'après-midi et pouvaient être interrompus en raison des conditions climatiques ou par la tombée de la nuit.

: Les départements du Finistère et du Morbihan sont toujours placés en vigilance orange "pluie et inondations". Nos confrères de France 3 Bretagne signalent que les pompiers du Finistère sont déjà intervenus à 104 reprises depuis hier matin.

: Il est l'homme qui a popularisé les zombies à la télévision, "l'idiot qui a fait The Walking Dead", comme il aime en plaisanter. Mais qui est vraiment Robert Kirkman ? Alors que sort en France le 33e et ultime tome de sa série de comics, je vous dresse le portrait de ce gosse du Kentucky (Etats-Unis), fan de Spider-Man, devenu un scénariste mondialement connu à force de travail.





: Le cercueil de Johnny Hallyday a été transféré dans un caveau définitif dans le cimetière marin de Lorient sur l'île antillaise de Saint-Barthélemy, à proximité de la tombe où il avait été inhumé en décembre 2017, a fait savoir sa veuve Laeticia. "Johnny repose enfin dans sa dernière demeure, écrit-elle. C'était le choix d'un homme libre, qui a trouvé ici la paix à laquelle il aspirait".





: Les prix à la consommation (inflation) ont augmenté de 0,4% en décembre et de 1,5% sur un an, selon les chiffres définitifs de l'Insee. "Cette hausse de l’inflation résulte d’un net rebond des prix de l’énergie, d’une légère accélération de ceux des services et d’un moindre recul des prix des produits manufacturés", relève l'institut (courbe rouge).







: C'est un paradoxe : les Français sont appelés à travailler plus longtemps mais le taux d'emploi des seniors est faible en France. "Il y a une aspiration sociale sur la retraite progressive et le cumul emploi-retraite, répond la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. "Cela veut dire pouvoir travailler un peu moins d'heures sans être pénalisé pour la retraite", détaille-t-elle.







: "Il y a des métiers difficiles qui peuvent être pénibles. La plus grande justice sociale, c'est de ne pas arriver cassé à la retraite. C'est vrai pour les couvreurs, les déménageurs, les aides-soignantes... Ce qu'on a commencé à discuter avec les partenaires sociaux, c'est qu'il faut qu'on progresse là-dessus sur la prévention, la réparation et la reconversion."



Muriel Pénicaud évoque les métiers pénibles sur franceinfo. Elle insiste notamment sur la reconversion, l'apprentissage d'un nouveau métier en fin de première carrière. Elle évoque également les critères de pénibilité. "On a annoncé que pour le travail de nuit, [le seuil] est aujourd'hui de 120 nuits par an et ce sera 110 nuits par an. Ce sera étendu à la fonction publique."

: "Elle est respectée comme femme politique. Mais pour tous les autres ambassadeurs, ils ont un devoir de réserve. Je ne vois pas pourquoi Ségolène Royal serait la seule à ne pas en avoir."



La ministre du Travail, Muriel Pénicaud, est l'invitée de franceinfo. Elle réagit au prochain départ de Ségolène Royal, actuelle ambassadrice des pôles, à qui il est reproché de ne pas avoir respecté le devoir de réserve.





: Près de 9 millions de ménages recevront aujourd'hui une avance sur certaines réductions et crédits d'impôts dans le cadre de la mise en place du prélèvement à la source, a annoncé sur RTL le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin. Une régularisation interviendra ensuite à l'été en prenant en compte la déclaration d'impôts que les ménages complèteront au printemps, soit pour verser le solde de crédit d'impôt dû, soit récupérer le trop-perçu en janvier.







: Une opération "ports morts" a été lancée hier à l’appel de la CGT jusqu’à vendredi, pour protester contre la réforme des retraites. Au moins cinq ports sont bloqués aujourd'hui : Le Havre, Rouen, Nantes-Saint-Nazaire, La Rochelle et Marseille. Franceinfo fait un point sur la situation.

: L'investissement dans les jeunes entreprises technologiques a atteint un montant record en 2019 en Europe avec 39 milliards de dollars, dont le quart à Londres. La capitale britannique devance Berlin (4,5 milliards) et Paris (3,3 milliards), selon des chiffres dévoilés par London & Partners et fournis par le cabinet Dealroom. La région de San Francisco reste l'écrasant champion planétaire (43,5 milliards de dollars).

: L'âge pivot a été retiré à titre provisoire de la mesure de court terme, destinée à renflouer l'équilibre des caisses de retraite à l'horizon 2027. Ce qui ne veut pas dire, bien au contraire, qu'il a été retiré de l'avant-projet de réforme des retraites. L'"âge d'équilibre", comme l'appelle l'exécutif, figure toujours dans le texte et sera appliqué quand le régime universel entrera en vigueur. Je vous explique tout dans cet article.

Le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué aux députés qu'il "pensait" que la conférence de financement réunissant les partenaires sociaux proposerait à la fin de ses travaux "une mesure d'âge" afin d'équilibrer le système des retraites.





Plusieurs grands ports maritimes français sont bloqués à l'appel de la CGT, qui a lancé une nouvelle opération "ports morts" jusqu'à demain. Le plus grand centre de traitement des déchets d'Ile-de-France, à Ivry-sur-Seine, est lui aussi bloqué.



Le trafic SNCF connaît une nouvelle légère amélioration avec 80% des TGV et TER, 75% des Transilien et 50% des Intercités en circulation.



• L'aspirine, le Doliprane ou l'Advil ne sont plus disponibles en libre-service dans les rayons des pharmacies. Ces médicaments restent vendus sans ordonnance mais il faut désormais les demander au pharmacien, afin de limiter les risques liés à un mauvais usage.





L'ancien prêtre Bernard Preynat a livré hier des aveux glaçants sur la fréquence continue des agressions sexuelles dont il est accusé. Voici le compte-rendu de la première journée du procès.





Le New York Times a publié des images de deux missiles présentés comme ceux qui ont abattu le Boeing d'une compagnie ukrainienne, le 8 janvier.





: Alors que la grippe et la gastro-entérite sévissent en France, les clubs de football tentent de laisser ces maladies à la porte du vestiaire. A Nice, par exemple, chaque joueur possède aussi sa propre bouteille d'eau numérotée, que ce soit à l'entraînement ou en match. "Si un joueur ne se sent pas très bien, il faut le renvoyer à la maison !" résume l'entraîneur Patrick Vieira. Explications.

: Manchester United n'ira pas en stage aux Emirats arabes unis lors de la trêve hivernale anglaise, prévue début février. Une décision justifiée par les tensions entre les Etats-Unis et l'Iran et dans la région. "S'il y a quelque chose qui me préoccupe, ce n'est pas sur le terrain de football. Ce sont d'autres choses qui m'inquiètent", a affirmé l'entraîneur Ole Gunnar Solskjaer.









: A Ivry-sur-Seine, le plus gros site de traitements des déchets d'Ile-de-France est encore bloqué ce matin. "Les catégories actives et insalubres n'existe[ro]nt plus" or "les éboueurs et les égoutiers" font partie de ces catégories, estime Frédéric Aubisse, secrétaire général adjoint à la CGT. Il souligne que les employés de la filière de traitement des déchets ont une espérance de vie réduite de sept ans.



: Plusieurs dépôts de la Tan sont bloqués ce matin dans l'agglomération nantaise, rapporte France Bleu Loire Océan. Les manifestants sont présents devant les dépôts Trocardière, Saint-Herblain et Bellier depuis 4h30. Les lignes de tramways sont coupées et toutes les lignes de bus sont perturbées avec une fréquence moindre. Une manifestation est prévue aujourd'hui dans le centre-ville de Nantes à partir de 17 heures.

: Ils travaillent depuis octobre. Ce week-end, les 150 Français tirés au sort de la Convention citoyenne pour le climat ont accéléré leurs travaux, avec la présentation de leurs pistes de travail pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France. Constitution, écocide, vitesse sur l'autoroute, agriculture... Je vous présente dans cet article quelques-unes des mesures envisagées.









: Les fumées toxiques provenant de gigantesques incendies dans le sud de l'Australie ont perturbé l'Open d'Australie pour la deuxième journée consécutive. Aujourd'hui, les matchs de qualification ont été retardés d'une heure, ce qui renforce les interrogations sur le maintien du premier tournoi du Grand Chelem de l'année.









: Le site de traitement des déchets d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est toujours bloqué ce matin par des manifestants contre la réforme des retraites, a appris franceinfo de la CGT Energie. L'action a débuté hier matin pour une durée de trois jours. Le centre d'Ivry-sur-Seine collecte et traite les déchets de plus d'un million et demi d'habitants de Paris et des communes limitrophes.

: Le septuagénaire a rechigné à prononcer le terme d'"agressions sexuelles", qui l'expose à dix ans de prison et 150 000 euros d'amende. Aujourd'hui, il préfère reconnaître la gravité de ses "actes" : "A l'époque, je savais qu'ils étaient interdits, condamnables, mais je ne pensais pas aux conséquences qu'ils pouvaient avoir sur mes victimes".

: L'ancien prêtre Bernard Preynat a livré hier des aveux glaçants sur la fréquence continue des agressions sexuelles dont il est accusé. Sur les dix plaignants, pour lesquels les faits d'agressions sexuelles sur mineurs ne sont pas prescrits, neuf ont pris place sur les bancs des parties civiles pour confronter leur version à celle de leur ex-"gourou". Je vous raconte le premier jour de procès dans cet article.









PHILIPPE DESMAZES / AFP



: Le New York Times encadre dans sa vidéo ce qu'il présente comme les deux missiles et comme le Boeing de la compagnie ukrainienne International Airlines, qui s'est écrasé peu après son décollage, faisant 176 morts. Selon le journal, ces images ont été prises par une caméra installée sur le toit d'un immeuble près du village de Bid Kaneh, à 6 km d'une base militaire iranienne.

: L'avion civil ukrainien abattu le 8 janvier en Iran a été atteint par deux missiles tirés depuis une base militaire près de Téhéran, selon de nouveaux documents publiés par le New York Times. Ces images, tirées d'une caméra de vidéosurveillance et filmées par un téléphone portable, montrent la trajectoire d'un objet brillant dans la nuit, puis une explosion dans le ciel après près de 20 secondes. <span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>

: L'ambassadrice des pôles, Ségolène Royal, a annoncé son prochain licenciement, hier sur les réseaux sociaux. L'ancienne ministre de l'Ecologie sera officiellement démise de ses fonctions lors du Conseil des ministres du 24 janvier, selon les informations de France Inter. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté son devoir de réserve : elle avait notamment affirmé qu'Emmanuel Macron était "bien sûr" responsable de la crise liée à la réforme des retraites.









: La proposition de loi visant à "protéger les victimes de violences conjugales" arrive aujourd'hui en commission à l'Assemblée nationale. Nos confrères d'Europe 1 se sont penchés sur une mesure passée presque inaperçue : l'interdiction de se servir d'un logiciel espion relié au portable d'une personne sans son consentement. Si la loi est votée, le coupable risquerait alors deux ans de prison et 30 000 euros d'amende.

: Emmanuel Macron s'est engagé "à stopper toute introduction" d'ours prévue dans le plan 2018-2028, selon Bernard Layre, le président de la chambre d'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, interrogé par France Bleu Occitanie. Lors de sa visite à Pau, le chef de l'Etat a reçu pendant une heure les présidents des chambres d'agriculture d'Ariège, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques.

: "Fini le flagrant déni", titre ce matin Libération. "L'exécutif commence à prendre conscience du problème [des violences policières] face à la multiplication des vidéos et des affaires". Emmanuel Macron a enjoint le ministère de l'Intérieur de faire rapidement des "propositions pour améliorer la déontologie" des forces de l'ordre.







: Le quotidien La Croix revient ce matin sur la grève à la RATP. "Les salariés grévistes s'interrogent sur l'avenir de leur mouvement", écrit le quotidien, alors que débute aujourd'hui le 42e jour de mobilisation.







: Les départements du Morbihan et du Finistère sont toujours placés en vigilance orange "pluie et inondation" par Météo France. A certains endroits, il est tombé l'équivalent de 13 jours de précipitations depuis lundi midi. C'est notamment le cas à Plouay (Morbihan), avec 55,1 mm de cumul de pluie, ou encore à Ploërmel. A Brest (Finistère), il est tombé l'équivalent de huit jours de pluie (37,5 mm), tout comme à Landivisiau.





: Le temps sera pluvieux sur le Nord-Ouest et agréablement ensoleillé sur la moitié sud et est du pays ainsi qu'en Corse, selon les prévisions de Météo France. Retrouvez toutes nos prévisions région par région.



: La compagnie maritime Corsica Linea annule tous ses trajets entre Marseille et la Corse, en raison de la grève contre la réforme des retraites et d'une action de marins d'une compagnie concurrente, rapporte France Bleu Provence. Les dockers et les marins bloquent toutes les portes d'accès au port de Marseille depuis hier et jusqu'à demain.

: "Le port du Havre asphyxié", écrit ce matin Paris Normandie. "La multiplication des grèves plombe le trafic" dont une partie est détourné vers le port concurrent d'Anvers, explique le quotidien.







Le Premier ministre Edouard Philippe a expliqué aux députés qu'il "pensait" que la conférence de financement réunissant les partenaires sociaux proposerait à la fin de ses travaux "une mesure d'âge" afin d'équilibrer le système des retraites.





Plusieurs grands ports maritimes français sont bloqués à l'appel de la CGT qui a lancé une nouvelle opération "ports morts" jusqu'à demain. Le trafic SNCF connaît une nouvelle légère amélioration avec 80% des TGV et TER, 75% des Transilien et 50% de Intercités en circulation.



• L'aspirine, le Doliprane ou l'Advil ne sont plus disponibles en libre-service dans les rayons des pharmacies. Ces médicaments restent vendus sans ordonnance mais il faut désormais les demander au pharmacien, afin de limiter les risques liés à un mauvais usage.





• L'acte d'accusation visant Donald Trump sera soumis, demain, à un vote en séance plénière à la Chambre des représentants. Le procès en destitution du président américain débutera probablement mardi prochain au Sénat.





•Les organisateurs de l'Open d'Australie de tennis ont retardé le début des matchs de qualification à Melbourne en raison des fumées toxiques provoquées par les incendies monstres à l'est de la ville.

: Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble pour suivre l'actualité de ce mercredi. J'attends vos liens, réactions et questions dans les commentaires.