DIRECT. Pédocriminalité : le président de la conférence des évêques de France annonce la constitution d'un groupe de travail "chargé de faire des propositions concrètes"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live

: Gérald Darmanin s'exprime depuis Cannes où il revient sur les circonstances de l'agression d'un policier "tôt ce matin" : "Quatre policiers étaient dans une voiture et allaient prendre leur service". L'homme a attaqué au couteau l'un des policiers de l'équipage. Ce dernier n'a pas été "blesse physiquement" grâce à son gilet pare-balles, mais est "extrêmement choqué", selon le ministre de l'Intérieur.

: On en sait un peu plus sur le profil de l'homme qui a agressé un policier. Cet Algérien de 37 ans était inconnu des services de renseignement, a appris franceinfo de source proche de l'enquête.

: Le ministre de l'Intérieur est arrivé à Cannes où un policier a été agressé ce matin. Le maire de Cannes, David Lisnard, et le maire de Nice, Christian Estrosi, sont également sur place. Ils vont échanger avec les policiers du commissariat central.

: Au début de sa prise de parole, le président de la CEF est revenu sur la reconnaissance "la responsabilité institutionnelle de l'Église" dans les violences sexuelles commises au sein de l'institution. "Nous l'avons fait surtout parce que nous avons senti le regard de Dieu sur nous, parce que nous avons senti monter en nous le dégoût et l'effroi (...) Il était temps que nous franchissions ce pas", a déclaré Eric de Moulins-Beaufort.

: Le président de conférence des évêques de France énumère "quelques pistes" de travail : "renforcer le rôle des provinces, travailler à tous les niveaux plus synodalement, simplifier nos structures, un progrès semble possible et nécessaire dans l'articulation entre le conseil permanent et l'ensemble des évêques, et dans la fluidité entre le conseil permanent et les conseils et commissions et les services."





: "Nous ne sommes pas au bout du chemin, mais un chemin est possible et a été balisé. Il nous reste à le parcourir étape par étape", poursuit Eric de Moulins-Beaufort.

: Le président de la conférence des évêques de France annonce la constitution de "groupes de travail", composés de "personnes laïques".

: "Nous assumons volontiers le poids du passé (...) Il y a du mal à l'œuvre dans l'humanité. Nous devons regarder en face ce mal toujours présent", déclare le président de conférence des évêques de France.

: Eric de Moulins-Beaufort rappelle la décision, prise vendredi, de "reconnaître la responsabilité institutionnelle de l'Église" dans les violences sexuelles subies par des centaines de milliers de mineurs au sein de l'Eglise catholique, et la "dimension systémique" de ces crimes.

: Les 120 évêques réunis à Lourdes vont annoncer une série des mesures pour lutter contre la pédocriminalité dans l'Eglise et indemniser les victimes. Eric de Moulins-Beaufort, président de conférence des évêques de France (CEF), s'exprime en ce moment.







(FRANCEINFO)

: Après la découverte des trois corps des alpinistes français disparus au Népal, la police locale précise qu'ils vont "être transportés à Katmandou pour une autopsie". Leurs corps ont été retrouvés "à peu près dans la même zone où étaient conduites les recherches", a précisé un policier.

: "Encore une fois, il va y avoir un Conseil de défense qui va se tenir mardi matin en petit comité avec le président de la République, avec des informations que lui seul aura."



Sur France Inter, le candidat du parti communiste à la présidentielle dénonce la méthode du chef de l'Etat qui prendra la parole demain soir, pour notamment faire un point sur l'épidémie de Covid-19. "Il marche sur le Parlement, comme à chaque fois", estime Fabien Roussel.

: Un gros dossier arrive au Sénat. La chambre haute se penche cette semaine sur le projet de budget de la Sécu pour 2022, adopté fin octobre en première lecture par l'Assemblée nationale. L'examen du texte par le Sénat doit s'achever mardi 16 novembre par un vote sur l'ensemble du projet de loi. Plus de 1 000 amendements ont été déposés.

: Le retour sur Terre de Thomas Pesquet ne sera pas de tout repos. L'astronaute français, qui quittera la Station spatiale internationale ce soir, devra observer une "période de réadaptation" de trois semaines, a expliqué sur franceinfo l'ancien astronaute français Michel Tognini.





: Louis Pachoud, Gabriel Miloche et Thomas Arfi avaient disparu le 26 octobre pendant leur ascension de la face ouest du Mingbo Eiger, dans la région de l'Everest.

: "L'équipe de secours professionnelle a transporté à Lukla [sud-est du Népal] les corps des trois alpinistes français disparus", a déclaré Rishi Raj Dhakal, inspecteur et porte-parole du bureau de police du district de Solukhumbu.

: #ALPINISTES Les corps retrouvés dans la région de l'Everest, au Népal, sont ceux des trois alpinistes français, annonce la police locale.

: "Ça a été un grand combat pour que la télévision nous donne des sous-titrages de qualité, et surtout, des interprètes en langue des signes."



Si les sous-titres sont obligatoires, la traduction en LSF, elle, ne l'est pas. Dans de nombreux cas, pourtant, les interprètes en langue des signes sont indispensables, car beaucoup personnes sourdes peinent à lire le français. De quoi créer "une fracture", "deux mondes qui ne se côtoient pas", analyse Noémie Churlet.

: A cinq mois de l'élection présidentielle, les débats politiques vont se multiplier sur les plateaux de télévision. Mais pour plus de six millions de téléspectateurs sourds et malentendants, ces temps forts de la campagne seront incompréhensibles. Dans une étude inédite réalisée par l'Ifop pour la Fondation Jean-Jaurès et Média'Pi, 69% des sourds et malentendants estiment que les sous-titres ne sont pas d'une qualité suffisante pour suivre un débat politique. Ils sont pourtant 71% à s'informer via le petit écran.











(IFOP POUR LA FONDATION JEAN JAURES ET MEDIA'PI)



: La loi de "vigilance sanitaire", adoptée par le Parlement, permettra aux directeurs d'écoles et aux chefs d'établissements de collèges et lycées de connaître le statut vaccinal des élèves. "Cela permet de mieux gérer les situations quand il y a un cas de Covid-19 dans une classe", mais "ce n’est pas la violation d’un secret [médical] qui est très important", a estimé Jean-Michel Blanquer sur franceinfo.

: Du côté des professeurs, le retour du masque à l'école est "un peu la mauvaise nouvelle de la rentrée". "On [avait] presque eu l'impression de revenir à la normale", souffle Gaëlle Tarou, enseignante dans une école près de Lorient.







(MAXPPP)

: "On est dans une mauvaise dynamique." Sur franceinfo, le porte-parole de la Fédération des parents d'élèves de l'enseignement public (PEEP), Hubert Salaün, s'inquiète de la situation sanitaire. "On se pose aussi des questions pour nos collégiens, nos lycéens qui vont peut-être devoir repasser dans quelque temps en hybridation, c'est-à-dire être à l'école qu’un jour sur deux", ajoute-il.

: L'Australie continuera à vendre du charbon pendant "des décennies". "Nous avons très clairement dit que nous ne fermerons pas nos mines de charbon ni nos centrales à charbon", a martelé le ministre australien des Ressources, Keith Pitt à la chaîne ABC. La semaine dernière, une quarantaine de pays se sont engagés à sortir du charbon dans les décennies à venir. L'Australie, comme plusieurs pays grands consommateurs de charbon tels que la Chine et les Etats-Unis, n'a pas signé cet engagement.

: Les pays vulnérables les plus affectés par les conséquences du réchauffement climatique pourraient voir leur PIB par habitant s'effondrer, selon un rapport de l'ONG Christian Aid. Sur 65 pays étudiés, membres des groupes représentant à la COP les pays pauvres et les petites îles menacées, la chute médiane du PIB par tête est estimée à 19,6% en 2050 sur la trajectoire actuelle de réchauffement, et de 63,9% à la fin du siècle.

: Il y a six ans, franceinfo avait imaginé la vie fictive d'une enfant, Emma, née le jour de l'ouverture de la COP21 à Paris, le 30 novembre 2015. Aujourd'hui, la fillette s'apprête à fêter ses 6 ans. Et le réchauffement climatique l'a déjà touchée de près.







(PIERRE-ALBERT JOSSERAND / FRANCEINFO)

: Bonjour @Mathieu, effectivement, le ministre de l'Intérieur a déclaré que l'agresseur avait été "neutralisé". Pour l'heure, une source policière nous précise qu'un des agents a fait usage de son arme de service "blessant grièvement l'agresseur".

: bonjour j'ai pas compris le terme neutralisé. Est-il mort l'assaillant

: Il est un peu plus de 9 heures, voici un nouveau point sur les principaux titres de l'actualité :









#COVID_19 Une rentrée masquée. Le port du masque est désormais obligatoire à l'école primaire dans 61 départements. "C'est désagréable pour tout le monde mais c'est nécessaire", a insisté sur franceinfo le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer.





Un policier a été agressé à l'arme blanche à proximité du commissariat central de Cannes mais n'a "pas été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles", selon le ministre de l'Intérieur. Gérald Darmanin va se rendre sur place. L'agresseur a lui été "neutralisé".





Trois corps non identifiés ont été découverts par des guides de montagne au Népal, dans la zone où trois jeunes alpinistes français ont disparu le 26 octobre, a annoncé la police locale.







C'est une attente forte des victimes. Un mois après la publication du rapport de la commission Sauvé, les évêques catholiques réunis à Lourdes vont annoncer dans la journée "des gestes" et un "échéancier" de mesures pour lutter contre la pédocriminalité dans l'Eglise.

: Contrairement à ce qu'il avait déclaré dans un premier temps, le ministre de l'Intérieur a finalement confirmé que le policier agressé à Cannes n'a pas " été blessé physiquement, grâce à son gilet pare-balles".

: Le retour du port du masque à l'école primaire dans 40 nouveaux départements "est désagréable pour tout le monde mais là c'est nécessaire", insiste Jean-Michel Blanquer. Le ministre de l’Education nationale est l'invité de la matinale de franceinfo. Vous pouvez suivre son interview en direct à la radio et à la télévision sur le canal 27.

: Le Figaro se penche de son côté sur les difficultés de l'Education nationale à recruter. "En vingt ans, le nombre d'inscrits aux concours de professeurs a diminué de moitié", relève le journal.







: Comment réguler Facebook ? C'est la question posée par Libération ce matin. Le réseau social le plus populaire de la planète traverse une crise inédite après la divulgation par une ancienne employée de documents mettant au jour les difficultés de Facebook à résoudre ses problèmes structurels.





: Un petit tour du côté de nos kiosques à journaux. Entre le port du masque obligatoire à l'école primaire dans 61 départements et la hausse des contaminations, l'actualité Covid-19 est à la une de plusieurs titres de la presse régionale.











: Quelques nouvelles de la Transat Jacques-Vabre. Dix heures après le départ de la course, l'Imoca de Louis Burton et Davy Beaudart a démâté. Le duo, qui n'est pas blessé, a dû abandonner la course.







(NICOLAS PEHE / DPPI / AFP)

: En dehors de la partie pédagogique, avec notamment les blobs, les expériences de Thomas Pesquet se répartissent en deux grandes catégories : l'exploration spatiale et la recherche scientifique. Quant aux applications terrestres, qui nous serviront peut-être un jour au sol, elles sont rares.

: Après six mois passés à bord de la Station spatiale internationale, Thomas Pesquet s'apprête à revenir sur Terre. S'il a partagé sur les réseaux sociaux de nombreuses photos et vidéos de la Terre, l'astronaute français n'a pas que cela. Loin de là. Il a participé à une centaine d'expériences. Mais sur quoi travaille-t-il ? A quoi servent-elles ? Allons-nous un jour en bénéficier ? J'y réponds dans cet article.







(THOMAS PESQUET / ESA)

: "On a raison de le remettre quand le virus se remet à circuler parce que le masque protège."



Sur franceinfo, Anne-Claude Crémieux salue le retour du port du masque à l'école primaire dans 40 départements. "Dans les régions où on a un masque à l'école, il y a moins de cas pédiatriques", souligne la professeure spécialiste de maladies infectieuses à l’hôpital Saint-Louis à Paris. Au total, 61 départements sont désormais concernés par cette mesure.

: L'homme a ensuite fait le tour du véhicule pour s'en prendre au chef de bord qui était assis à l'avant, sur le siège du passager. Mais un autre équipier l'en a empêché en utilisant son arme de service, blessant grièvement l'agresseur, a par ailleurs appris franceinfo de source policière. La police judiciaire de Nice a été saisie de l'enquête.

: Un homme seul s'est approché d'une voiture de police qui stationnait devant le commissariat central de Cannes. Il a ouvert la portière du conducteur et lui a mis un coup de couteau au thorax, a appris franceinfo de source policière. Le policier portait un gilet pare-balles.

: Les faits se sont déroulés vers 6h30 devant le commissariat de Cannes. Le policier agressé à l'arme blanche a été "sauvé grâce à son gilet pare-balles", a appris France Télévisions de source policière.