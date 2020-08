Pakistan : ils déracinent des milliers d'arbres

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Sur une vidéo faisant actuellement le buzz sur Twitter, on peut voir des habitants du district de Khyber, au Pakistan, déraciner des arbres. Selon une internaute retweetée plus de 15 000, ces personnes arracheraient des arbres car en planter "serait contraire à l'islam". Bien entendu, c'est complètement faux. Début août, le Premier ministre pakistanais, Imran Khan, a lancé en grande pompe à la télévision nationale une campagne de plantation d'arbres. Au total, ce sont près de 3 000 000 arbres qui ont été planté à travers tout le pays.

Une "fake news"

Selon un média pakistanais anglophones, les arbres serait arrachés non pas en lien avec l'islam, mais à cause d'un problème de plantation forcée sur des terres privées. Sur sa page Facebook, le commissaire adjoint au district de Khyber confirme cette information. "On a découvert que certaines personnes avaient déraciné les arbres. L'incident a eu lieu en raison d'un différend foncier entre deux tribus" a-t-il expliqué sur le réseau social. 6 000 arbres ont déjà été déracinés, les autorités ont donc ouvert une enquête.