Noël : les chrétiens attendent la messe de minuit à Bethléem

À Bethléem (Cisjordanie), des centaines de pèlerins chrétiens sont rassemblés lundi 24 décembre à la basilique de la Nativité, le lieu de naissance de Jésus selon la tradition. Cette année, un record de visiteurs est attendu, "en raison notamment d'un contexte sécuritaire un peu moins lourd que les années précédentes", indique le journaliste Franck Genauzeau en direct sur place. "Les pèlerins, les fidèles, sont en train de se masser progressivement sur la place de la Mangeoire face à la basilique de la Nativité où sera célébrée tout à l'heure la traditionnelle messe de minuit", poursuit le journaliste.

Une basilique rénovée

Les "pèlerins sont venus du monde entier. Il s'agit souvent pour eux d'un geste de solidarité envers les communautés chrétiennes qui vivent des heures difficiles, notamment dans des pays non loin d'ici, en Irak ou en Syrie. Les pèlerins au passage en profiteront pour visiter la basilique de la Nativité fraîchement rénovée et notamment des mosaïques quasiment millénaires. Elles sont visibles du public pour la première fois depuis cinq ans. Les hôtels et les restaurants afficheront quasi complet ce soir à Bethléem pour cette douce nuit de Noël en terre sainte", conclut-il.

