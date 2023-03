Le ramadan débutera jeudi 23 mars en France

Durant le ramadan, un des piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

La date est confirmée. Le ramadan, mois de jeûne, de prières et de partage pour les musulmans, commencera jeudi 23 mars en France, a annoncé mardi la Grande Mosquée de Paris (GMP). Une date qui avait été divulguée par le Conseil français du culte musulman (CFCM), dont la GMP ne fait plus partie, il y a plusieurs semaines. Le ramadan s'achèvera ensuite par l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, qui devrait avoir lieu le 21 avril, selon les partisans du calcul scientifique.

Le recteur de la GMP, Chems-eddine Hafiz, a confirmé cette date, dans un communiqué publié sur Twitter, à l'issue d'une rencontre appelée "Nuit du doute", destinée à fixer de manière solennelle le début de ce rite religieux, en tenant compte à la fois de la méthode du calcul scientifique et de l'observation lunaire.

Durant le ramadan, un des cinq piliers de l'islam, les croyants sont invités à s'abstenir de boire, de manger, de fumer et d'avoir des relations sexuelles, de l'aube jusqu'au coucher du soleil.

Le ramadan est également la période où d'importants dons sont consentis aux mosquées et aux salles de prière (environ 2 500 en France). Les musulmans sont invités à acquitter une aumône pour les pauvres, la zakât el-Fitr. Le CFCM a en particulier appelé les fidèles musulmans à s'associer aux organismes humanitaires et caritatifs "opérant dans notre pays et partout dans le monde, notamment dans les régions touchées par les derniers tremblements de terre en Turquie et en Syrie".