Le Ramadan commencera ce lundi 11 mars en France

C'est officiel : le Ramadan commencera ce lundi 11 mars, a annoncé la commission religieuse de la Grande Mosquée de Paris dimanche. "Après consultation des données astronomiques et des observations de la lune, la commission a déterminé le premier jour du mois béni du ramadan 1445/H-2024 en France au 11 mars 2024", peut-on lire dans un communiqué posté sur X.

Dans cette publication, le lieu de culte "souhaite ses meilleurs vœux aux musulmans" et les invite à vivre ce mois de jeûne "dans la piété" et "la solidarité". Ce mois de Ramadan s’achèvera par l’Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne, autour du 9 avril.

La Grande Mosquée de Paris précise que ces voeux s'accompagnent de prières pour "que ce mois béni apporte un cessez-le-feu immédiat et une paix juste et durable à Gaza".

Renforcement de la sécurisation des lieux de culte musulmans

Dans une note envoyée mercredi aux préfets, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a demandé à ce que les lieux de culte musulmans soient protégés, "comme pour toutes les fêtes religieuses de l'ensemble des cultes".

Il met l'accent sur "les lieux et édifices les plus sensibles et emblématiques (…) en coordination avec les forces de l'opération Sentinelle". Le ministre de l'Intérieur a également appelé à porter une attention particulière aux célébrations de la nuit du destin, autour du 5 avril, et de la fête de l'Aïd el-Fitr, qui marque la fin du ramadan, le 9 ou 10 avril.

Cette sécurisation intervient "dans un contexte de hausse des actes antimusulmans au cours de l'année 2023 (+30%)".