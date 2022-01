Le moine bouddhiste Thich Nhat Hanh, figure de la "pleine conscience", est mort

Il était l'un des moines bouddhistes les plus influents au monde. Thich Nhat Hanh, une des figures les plus engagées du bouddhisme avec le Dalaï Lama, est mort samedi 22 janvier au Vietnam à l'âge de 95 ans. Le maître "est décédé paisiblement" au temple Tu Hieu de la ville de Hue, le coeur du bouddhisme vietnamien, a déclaré son organisation sur le compte Twitter.

The International Plum Village Community of Engaged Buddhism announces that our beloved teacher Thich Nhat Hanh passed away peacefully at Từ Hiếu Temple in Huế, Vietnam, at 00:00hrs on 22nd January, 2022, at the age of 95. #thichnhathanh #Buddhism