VIDEO. Un député LREM recadré par Marlène Schiappa après avoir comparé le port du voile et celui du serre-tête

La majorité se divise autour de la question du voile. Le député LREM du Val-d'Oise Aurélien Taché a reçu des critiques de son camp, dimanche 3 mars, après avoir comparé, samedi 2 mars, sur France 5, le port du voile et celui du serre-tête. Interrogé sur le cas de jeunes filles portant le foulard, il a eu cette réponse dans l'émission "C l'hebdo" à l'ancienne journaliste de Charlie Hebdo Zineb El Rhazoui. "Vous me posez cette question pour une jeune fille de 12 ans qui porterait le voile et qui serait élevée dans une famille musulmane. Est-ce que vous me poseriez la question sur une famille catholique qui a une jeune fille à qui on met un serre-tête ? Bien sûr que non."

La secrétaire d'Etat à l'Egalité entre les femmes et les hommes, Marlène Schiappa, a dénoncé, dimanche, sur RTL et LCI, "ce relativisme qui nous fait mettre sur le même plan des choses qui sont très opposées". Elle a souligné que le serre-tête n'était "pas un signe religieux".

Aucune femme dans le monde sera lapidée parce qu'elle a refusé de porter un serre-tête. Marlène Schiappa sur RTL et LCI

Le député LREM du Cher François Cormier-Bouligeon a accusé Aurélien Taché d'avoir "fait honte à ses collègues avec ses propos stupides sur le serre-tête". Même critique de sa camarade Anne-Christine Lang, députée de Paris.

Et les petites filles, cher @Aurelientache? Tu crois vraiment qu’elles sont libres de choisir?

On en parle de la pression pour le port du serre-tête? #Voile @cavousf5 https://t.co/n0jqrafjdC — Anne-Christine Lang (@AChristine_Lang) 3 mars 2019

A l'inverse, Aurélien Taché a reçu le soutien du député LREM de la Vienne Sacha Houlié, qui s'est dit "entièrement d'accord" avec lui.

Entièrement d'accord avec le propos d'@Aurelientache s'agissant du voile et du rôle du législateur : "je fais la loi, pas la morale" #clhebdo5 — Sacha Houlié (@Sach_He) 2 mars 2019

Selon une journaliste du Figaro, la division a pris une telle ampleur au sein de la majorité que le sujet sera débattu lors d'une réunion du bureau exécutif de LREM, lundi soir.

Les propos du député LREM @Aurelientache comparant le port du voile au port du serre-tête ont provoqué beaucoup de réactions,y compris en interne. Le sujet sera donc mis à l'ordre du jour du bureau exécutif du parti, lundi soir."Ça s'est imposé comme une évidence", commente-t-on https://t.co/cPcs2XuAc0 — Mathilde Siraud (@Mathilde_Sd) 3 mars 2019