VIDEO. Les 5 choses que vous ne connaissez peut-être pas sur le ramadan

1 Le ramadan n'est pas seulement lié à la nourriture

Pendant un mois, de l'aube au coucher du soleil, les musulmans ne doivent pas manger mais ce n'est pas la seule restriction. Les relations sexuelles et le tabac sont également interdits. Aussi, la salive est le seul liquide qui peut être absorbé. C'est pourquoi le lavage de dents, les douches ou la piscine ne sont pas proscrits durant cette période mais boire de l'eau par inadvertance serait rompre le jeûne.

2 Faire le ramadan, c'est aussi s'occuper des autres

En fin de ramadan, les musulmans ont le devoir de s'acquitter d'une aumône. Les dons sont versés directement à une personne dans le besoin ou à une mosquée.

3 Certaines personnes peuvent être dispensées de ramadan

Le jeûne est obligatoire pour tous les musulmans pubères mais dans certains cas, des dispenses sont accordées. Par exemple, les femmes qui sont enceintes ou qui allaitent, les personnes gravement malades ou âgées peuvent ne pas faire le ramadan. Elles sont cependant invitées à offrir un repas aux plus pauvres pour chaque jour non jeûné.

4 Le ramadan est un des 5 piliers de l'islam

Profession de foi, prière, aumône, ramadan et pèlerinage à La Mecque. Tels sont les 5 piliers de l'islam, des devoirs fondamentaux que tous les musulmans se doivent d'appliquer.

5 Les dates du ramadan ne sont pas fixes

Le ramadan commence précisément lorsque le premier croissant de la nouvelle lune est observé. Chaque année, les dates reculent en moyenne de 11 jours car le calendrier hégirien, basé sur l'observation de la lune, compte entre 354 et 355 jours et non 365.