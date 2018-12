Nord : fermeture d'une salle de prières en raison d'idées diffusées et d'activités faisant l’apologie d’actes de terrorisme

La préfecture a ordonné la fermeture des lieux pour une durée de six mois.

Le préfet du Nord, Michel Lalande, a ordonné jeudi 13 décembre la fermeture de la salle de prière "As-Sunnah" d'Haumont à partir de samedi 15 décembre à 14h30 et pour une durée de six mois, en raison notamment d'idées diffusées et d'activités qui font l’apologie d’actes de terrorisme. La décision a été remise en mains propres aux responsables des lieux.

La préfecture détaille les raisons de la fermeture : "Les idées qui y sont diffusées et les activités qui s’y déroulent provoquent la violence, la haine, la discrimination et font l’apologie d’actes de terrorisme". La préfecture fait aussi état de propos tenus "lors de prêches et qui ont clairement provoqué la haine et la violence envers les non-croyants".

Dans le contexte actuel, Michel Lalande "tient à rappeler l’engagement de l’ensemble des services de l’État pour assurer la sécurité de nos compatriotes notamment en cette période de fêtes de Noël".

Cette décision qui intervient alors que mardi soir un homme de 29 ans a déclenché une fusillade mortelle dans le centre-ville de Strasbourg.