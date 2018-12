Noël : la crèche de sable du Vatican

Jamais une crèche au Vatican, en Italie, n'avait éveillé une telle curiosité. Un mois de travaux et la voilà dévoilée aux yeux du public. C'est un bas-relief de 16mètres sur 5 qui ressemble à une sculpture, mais entièrement fait en sable. "Elle est vraiment spectaculaire", s'exclame une passante. L'opération a débuté mi-novembre place Saint-Pierre (Rome) lorsque des camions sont arrivés avec, à bord, 720 tonnes de sable fin. Dans un premier temps, il a été compacté, arrosé, recompacté pour être prêt à être sculpté. Les quatre artisans ont travaillé sur la base d'un dessin choisi sur concours, en commençant par le haut, comme dans une pyramide.

Une oeuvre éphémère

"Dans la partie centrale, on peut voir la Sainte Famille, au-dessus de laquelle se trouve un ange. À droite, on peut voir les rois mages et sur la gauche, ce sont les bergers", détaille Massimo Ambrosin, artisan-sculpteur. Pour ne pas que les pluies et le vent endommagent l'oeuvre, un toit a été installé. La crèche sera visible jusqu'au 13 janvier avant d'être rasée par des bulldozers. Cette vie éphémère illustre une réflexion voulue par le pape François sur la fragilité de l'existence et notamment de la condition humaine. 1,5 million de visiteurs sont attendus pour ces fêtes de Noël. Une phrase du poète argentin José Luis Borges est à côté de la crèche : "Il faut savoir construire sa vie sur du sable comme si c’était de la pierre".

