Dordogne : une tête de porc tranchée et du sang sur les murs de la future mosquée de Bergerac

Les dégradations ont été découvertes lundi matin sur le chantier de la future mosquée de la rive gauche, à Bergerac (Dordogne).

Des dégradations ont été commises dans la nuit de dimanche 24 à lundi 25 mars sur le chantier d'une mosquée à Bergerac (Dordogne), rapporte France Bleu Périgord. Une tête de cochon a été déposée sur le chantier et du sang jeté sur la façade ont été découverts lundi matin. Une enquête est ouverte et confiée à la police de Bergerac. Du côté du parquet, joint par France Bleu Périgord, on indique qu'il s'agit d'un délit qui peut aller jusqu'à 7 ans de prison.

Dans un communiqué, le préfet de la Dordogne "dénonce et condamne fermement ces actes qui portent atteinte à la liberté de conscience et d'expression des cultes et sont contraires aux principes de laïcité". Le sous-préfet s'est rendu sur place et une plainte a été déposée.

De nombreux recours avaient été déposés par des opposants à la construction du bâtiment, situé rue du Tounet. Le permis de construire avait été accordé le 8 octobre dernier.