L'évêque Jacques Gaillot, figure contestataire et progressiste au sein de l'Eglise, est mort à 87 ans

En 1995, il avait été destitué par Rome de sa charge d'évêque d'Evreux en raison de ses prises de position qui déplaisaient à une frange conservatrice de l'épiscopat.

Il avait défendu la cause des divorcés, des homosexuels, des immigrés, ou encore le droit au blasphème. L'évêque Jacques Gaillot est mort, mercredi 12 avril, à l'âge de 87 ans, a annoncé la Conférence des évêques de France (CEF). Il avait été hospitalisé à Paris pour un cancer du pancréas, selon le diocèse d'Evreux. "Au-delà de certaines prises de position qui ont pu diviser, nous nous rappelons qu'il a surtout gardé le souci des plus pauvres et des périphéries", a déclaré la CEF.

L'évêque avait été déchargé par le Vatican en 1995 de ses fonctions à la tête de l'évêché d'Evreux en raison de ses positions contestataires. Très engagé sur les terrains sociaux, il avait été critiqué dans l'épiscopat français en raison de ses prises de position qui sortaient de la réserve requise pour les évêques. Son limogeage avait été perçu comme une sanction des conservateurs, appuyés par Jean-Paul II.

Un entretien avec le pape en 2015

Après son éviction du diocèse d'Evreux, il avait été nommé à titre honorifique évêque "in partibus" de Partenia, un diocèse de Mauritanie disparu au Ve siècle. Jacques Gaillot fait alors de ce diocèse "virtuel" un instrument de défense des exclus (sans-papiers, SDF, etc.).

En septembre 2015, il avait été reçu par le pape François pendant près d'une heure. "Le pape a dit à monseigneur Gaillot : 'Ce que vous faites pour les exclus, c'est bien'", avait rapporté France Télévisions.

"Jusqu'à encore récemment, il continuait à aller voir des prisonniers en prison", a expliqué de son côté l'un de ses proches, cité par l'AFP. Il précise que Jacques Gaillot était "toujours président honoraire de Droits devant !, association de défense des exclus et des sans-abri".