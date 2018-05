Emmanuel Macron reconnaît le caractère antisémite d'un meurtre commis en 2003

Sébastien Selam avait été assassiné à coups de couteau le 19 novembre 2003 à Paris.

Emmanuel Macron a reconnu, dans un courrier adressé au député Meyer Habib, le caractère antisémite du meurtre en 2003 de Sébastien Selam, le comparant à l'assassinat de Mireille Knoll. C'est ce qu'indique une lettre rendue publique dimanche 27 mai par cet élu.

Meyer Habib, député des Français de l'étranger (UDI, Agir et Indépendants), avait écrit au président de la République pour lui demander de reconnaître le caractère antisémite du meurtre de ce jeune homme de 23 ans, alias "DJ LamC", assassiné à coups de couteau le 19 novembre 2003 à Paris, et dont le meurtrier avait revendiqué ouvertement un acte antisémite. "Ce motif n'avait alors pas été retenu, car la circonstance aggravante de crime antisémite ne date dans le Code pénal français que de 2003", selon Meyer Habib.

"Sa mémoire perdure"

"Ravivé par l'assassinat odieux de Mireille Knoll, le souvenir de ce jeune Français tombé sous les coups du fanatisme le plus sombre est encore vif. Soyez assuré que sa mémoire perdure au sein de notre communauté nationale, profondément affectée par les crimes à caractère antisémite tels que celui de Sébastien Selam", lui a répondu le président de la République dans un courrier daté du 22 mai.

"À cet égard, je suis déterminé à lutter contre les agressions à l'égard de nos concitoyens juifs en raison de leur confession", poursuit le chef de l'Etat, qui dénonce "des idéologies infâmes qui conduisent à haïr l'autre".

"Aussi, s'il ne m'appartient pas de me prononcer sur une décision de justice (...) je puis vous assurer que vous me trouverez toujours aux côtés de celles et ceux qui sont visés par la violence antisémite", ajoute-t-il.