Dans la Nièvre, une école forme les futurs imams

C’est l’une des rares écoles en France où l’on forme des imams. Au cœur du Morvan à Saint-Léger-de-Fougeret (Nièvre), l’Institut européen de sciences humaines (IESH) accueille près de 200 étudiants. Ils y apprennent l’arabe, suivent des cours de théologie et lisent les textes sacrés du Coran. La formation dure au total trois ans. Elle prépare aussi les futurs imams à faire face aux dangers de la radicalisation.

"Le but, c’est de transmettre et qu’ils arrivent après à déconstruire le discours de certains extrémistes", expose Moncef Zenatti, enseignant en théologie. L’école accueille des élèves venant de France, de Belgique ou encore du Royaume-Uni. Elle leur apprend également à décrypter l’actualité et les réseaux sociaux.

Emmanuel Macron souhaite un label de formation des imams

"Malheureusement, on a parfois des gens qui ne vont pas dans les mosquées et qui vont sur Internet qui sont assomés par des informations qui viennent d’ailleurs. Ce qui peut aboutir à des drames", explique Mejdoub Bouras, étudiant en troisième année.

À la fin de ce cursus, les élèves pourront être imams dans une mosquée de France. Des professionnels formés sur le territoire qui maitrisent les lois et le contexte français, comme le souhaite Emmanuel Macron. Le président de la République a annoncé la création d’un label de formation pour les imams.