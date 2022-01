Dans la cathédrale de Reims, la quête et les dons des fidèles se font désormais sans contact

FTR

Le terminal de paiement trône près des cierges. Le principe est simple, on fait son choix, et comme dans les commerces, il suffit de passer sa carte bancaire, ou sa version dématérialisée sur smartphone, au-dessus du lecteur pour payer. Même chose si vous souhaitez faire un don. Les fidèles croisés ce jour-là sont plutôt réceptifs à ce nouveau dispositif : "On est poussés à utiliser plus la carte et c’est vrai que l’on se retrouve souvent sans liquide", constate une paroissienne. "C’est vrai que nous les jeunes, on n’a plus trop l’habitude d’avoir de la monnaie avec nous, donc c’est vrai que ça me plaît bien", renchéri une jeune visiteuse étrangère de la cathédrale de Reims.

Renouer avec les dons

Même la quête peut se faire de façon dématérialisée et le traditionnel panier abrite désormais un terminal de paiement sans contact. Une nouvelle façon d’alimenter le Denier du culte qui a déjà fait ses preuves dans d’autres paroisses. "Je sais que des membres du Conseil pour les affaires économiques avaient vu cela fonctionner ailleurs, et c’est ce qui nous a orientés vers cette possibilité et vers sa mise en œuvre", précise le Père Laurent, recteur de la cathédrale de Reims.

La cathédrale avait déjà mis en place une application mobile qui permettait aussi de faire des dons, mais laissait de côté les paroissiens les plus âgés non équipés de smartphone, ou peu familiers de ces nouvelles technologies. Des seniors qui, en revanche, sont de plus en plus à utiliser le paiement par carte sans contact, poussés par l’épidémie de Covid-19. Avec ce nouveau dispositif, la paroisse Notre-Dame de Reims espère ainsi multiplier les dons.