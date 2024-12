L'Eglise catholique reconnaît un 71e miracle à Lourdes après la guérison d'un soldat anglais il y a un siècle

Un 71e miracle à Lourdes a été reconnu ce dimanche par l'Eglise catholique, quasiment sept ans après le dernier miracle reconnu en février 2018, rapporte France Bleu Béarn Bigorre. L'Eglise reconnaît ce dimanche qu'un soldat britannique, John Traynor, blessé pendant la Première guerre mondiale, a guéri en 1923 après son passage dans le sanctuaire de Lourdes.

Né en 1883 à Liverpool, John Traynor s'est engagé dans la Royal Navy au début de la première guerre mondiale. Il est touché une première fois en 1914 à Anvers puis une seconde fois en 1915, frappé par des tirs de mitrailleuse. Les séquelles sont importantes : il perd l'usage de son bras droit et souffre de crises d'épilepsie.

Dans le sanctuaire de Lourdes en 1923, John Traynor est immergé aux piscines du sanctuaire et participe à la procession eucharistique et à la bénédiction des malades. Il quitte Lourdes le lendemain et entre à l'hospice des incurables le 24 juillet. Le 25 juillet, il est guéri. John Traynor revient à Lourdes en 1926 et passe au bureau des constatations médicales pour déclarer sa guérison. Le miracle est proclamé aujourd'hui, un siècle plus tard.