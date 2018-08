"C'est la concrétisation de notre foi" : le grand pèlerinage de l'islam commence

Deux millions de musulmans sont attendus en Arabie Saoudite à La Mecque dès dimanche et jusqu'à vendredi pour faire le hajj.

En Arabie Saoudite, La Mecque accueille des musulmans du monde entier pour le hajj, le grand pèlerinage de l'islam. Il commence dimanche 18 août et se termine vendredi 24 août.

Ce pèlerinage, l'un des cinq piliers de l'islam, est obligatoire pour tout croyant en capacité financière et physique de le faire. Deux millions de pèlerins sont attendus. Parmi eux, de 20 000 à 30 000 Français. Rabir, 42 ans et son épouse participent à ce hajj.

On a fait la demande, on a payé, on attend le visa. Certains ne l'ont pas eu, d'autres l'ont eu. Certains sont tristes, d'autres sont très heureux.Rabir

Ce voyage initiatique et spirituel représente un investissement financier : 5 500 euros en moyenne. Mais pour Rabir, le prix n'est pas rentré en ligne de compte : "C'est très émouvant, c'est la concrétisation de notre foi. On fait en sorte de partager et d'être bon avec tout le monde. On est très contents d'être ici. Tous les musulmans du monde entier se retrouvent ici pour faire des rites tous ensemble."

Le partage est l'un des préceptes phares de ce grand pèlerinage. Tout comme les marches et la prière. Un événement inédit pour Rachida, qui se rend à La Mecque pour la première fois. "C'est vraiment un moment que j'attendais avec impatience. J'essaie de me préparer au mieux."

On va vraiment pratiquer le pèlerinage comme l'a enseigné le prophète. C'est exactement le même rite.Rachida

Rachida attend particulièrement la journée de lundi 20 août. Les pèlerins se réunissent sur le Mont Arafat, à l'est de La Mecque, pour un temps de jeûne et de prière.