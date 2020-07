Basilique Sainte-Sophie : Erdogan marque des points chez les conservateurs

C’est un jour de deuils pour les Chrétiens orthodoxes mais tout l’inverse pour Erdogan, le président turc. "C’est lui qui a soigneusement organisé cette journée. Refaire de Sainte-Sophie une mosquée, c’est une demande de longue date de son électorat le plus conservateur. En accédant à cette requête, Recep Tayyip Erdogan endosse le rôle de président d’une nation fière de son identité musulmane, de son passé ottoman et de son indépendance vis-à-vis de l’extérieur. Vu la foule compacte qui s’est réunie et qui continue de se masser autour de la basilique, Recep Tayyip Erdogan a marqué des points dans la bataille de l’image", raconte Stéphanie Perez, envoyée spéciale à Istanbul.

Un geste politique, signé Erdogan

Pour cette première prière collective depuis 86 ans, des milliers de fidèles. A l’intérieur au premier rang, le président Erdogan lit les sourates du Coran. A l’extérieur, difficile de se frayer un chemin. Des croyants venus de Turquie mais aussi de France, comme ces Franco-Turcs de Mâcon. Pour eux, l’événement est une réparation de l’histoire : "c’est le symbole de la prise de Constantinople de 1453 par les Ottomans", rappelle l’un d’eux.

