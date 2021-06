Angers : une vidéo humoristique pour la campagne de dons du diocèse

Depuis quelques jours, une vidéo du diocèse d'Angers (Maine-et-Loire) apporte un sacré coup de jeune à l'image traditionnelle de la récolte de dons chez les catholiques. Cette fiction met en scène un prêtre contraint de travailler en plus dans un supermarché : une vision de ce que serait l'Église sans deniers du culte. L'idée est née dans le bureau qui supervise la collecte au sein de l'évêché.



Rajeunir les donateurs

"Notre brief de départ c'était d'avoir en fait un message presque de science-fiction, une preuve par l'absurde, vraiment pour faire réagir, peut-être pour choquer un petit peu, et que les jeunes se disent 'Non ce n'est pas possible, on ne peut pas laisser faire cela, ce n'est pas ce que l'on veut pour notre église de demain'", explique Anne-Laure Lenoir, responsable financière du diocèse d'Angers. Rajeunir les donateurs est devenu une nécessité : la plupart ont aujourd'hui 70 ans minimum.