Younous Omarjee (LFI) : "C’est par la connaissance et la pédagogie qu’on pourra faire reculer les discriminations"

Le Parlement européen a reconnu vendredi 19 juin l'esclavage comme crime contre l'humanité. "Lorsque j’ai pris la parole au Parlement européen, j’ai failli vaciller, mais j’ai été traversé par toutes ces souffrances et j’avais conscience de m’exprimer pour les esclaves et pour toutes ces personnes actuellement victimes d’exploitation et de discriminations", témoigne Younous Omarjee, député européen La France insoumise, lundi 22 juin sur franceinfo.

"L'UE doit assumer son histoire"

"Il est très important que l’UE assume cette histoire pour tous les Européens, qui doivent regarder leur histoire de manière lucide. L’histoire est un bloc, mais on opère des choix dans le récit national", souligne-t-il.

Ne pas déboulonner les statues, mais ajouter des plaques commémoratives ? "Pourquoi pas. Ce qui est intéressant, c’est qu’on n’ait pas une vision binaire ni des personnes ni de l’histoire et qu’on puisse faire progresser les niveaux de conscience et de culture. Le racisme, c’est la bêtise crasse et c’est par la connaissance et la pédagogie qu’on pourra faire reculer les discriminations", conclut Younous Omarjee, eurodéputé originaire de La Réunion.





