VIDEO. "Noirs en France" : regardez en direct le documentaire qui bouscule les stéréotypes et pointe les discriminations

Qu'y a-t-il de commun entre les Noirs français ? Pour la première fois, un documentaire, Noirs en France, réalisé par la journaliste Aurélia Perreau et l'écrivain et universitaire Alain Mackanbou, donne la parole aux Français noirs de tous âges et de tous horizons. Des personnes connues ou inconnues du grand public.

Exclusion en primaire, humiliation à l'adolescence, discrimination au travail, coups d'œil méfiant sur les couples mixtes... Le documentaire pointe les injustices et les stéréotypes dont sont victimes les personnes noires dans la France d'aujourd'hui. La caméra suit longuement des anonymes, mais recueille aussi les témoignages de célébrités comme l'historien Pap Ndiaye, l'ex-tennisman et chanteur Yannick Noah, l'acteur et réalisateur Jean-Pascal Zadi, la journaliste Karine Baste ou le rappeur Soprano. Pendant un peu moins de deux heures, le documentaire va et vient entre histoire du racisme et vie quotidienne contemporaine.

Le documentaire Noirs en France, diffusé mardi 18 janvier à 21h10 sur France 2, est déjà disponible sur france.tv. La diffusion sera suivie d'un débat animé par Julian Bugier, auxquels participeront, entre autres, l'actrice Firmine Richard et l'historien Frédéric Régent, spécialiste de l'histoire de l'esclavage.

>> Les replays des magazines de France Télévisions sont disponibles sur le site de franceinfo et son application mobile (iOS & Android).

