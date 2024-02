La journaliste de France Télévisions, d'origine algérienne et vietnamienne, revient sur ce racisme ordinaire dont elle a elle-même été victime.

"Les Asiatiques ne font pas de vagues, les Asiatiques sont forts en maths. Ils sont bosseurs, travailleurs, discrets. Les femmes asiatiques sont douces et obéissantes. Ils se ressemblent tous, ce sont tous les mêmes"... Voici quelques clichés qui collent à la peau des Français d'origine asiatique. Dans son documentaire Je ne suis pas chinetoque, diffusé dimanche 4 février sur France 5 (et disponible en replay sur france.tv), la journaliste de France Télévisions Emilie Tran Nguyen, d'origine algérienne et vietnamienne, revient sur ce racisme ordinaire dont elle a elle-même été victime.

Elle tente de remonter à ses origines, avec l'aide d'historiens et de sociologues. Ce documentaire retrace la fabrique des préjugés dans l'imaginaire, pour tordre le cou aux stéréotypes, déconstruire et agir. "J'ai eu le sentiment d'être différente très tôt, raconte Emilie Tran Nguyen. Je sais que je me rappellerai toujours d'un garçon à qui j'ai déclaré ma flamme et qui m'a dit : 'Ah non, moi, j'aime pas les marrons.' Après, il y a eu beaucoup de références au riz : 'bol de riz', 't'es un grain de riz', etc." A l'époque, elle n'avait pas conscience que ces remarques étaient racistes.

"Il y a ce ras-le-bol de devoir se justifier"

Aujourd'hui, la journaliste les dénonce : "Ce qui fait la particularité de ce racisme anti-asiatique, c'est qu'il n'a pas beaucoup été dénoncé. Les victimes l'ont souvent tu. C'est aussi un racisme qui est souvent diffusé sous couvert d'humour". Si elle a souhaité en parler, c'est pour briser "ce silence qu'il y avait".

"Pourquoi on ne l'a pas fait ou on ne l'a pas dit avant ?", interroge Emilie Tran Nguyen. "Et il y a aussi ce ras-le-bol de devoir se justifier parce qu'il y a un certain faciès, il y a un certain physique. Oui, les yeux sont en amande. Oui, un Asiatique parfois ne peut pas se cacher physiquement. Il est asiatique, mais il est français", conclut la journaliste.

Le documentaire Je ne suis pas chinetoque est disponible en replay sur france.tv.