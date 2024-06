Lettre raciste à Montpellier : "Quel est le but de faire ça ?", se demande l'association des Sénégalais de l'Hérault

Un courrier ponctué de trois phrases racistes a été retrouvé mardi dans la boite aux lettres de l'association des Sénégalais de l'Hérault, basée à Montpellier. Triste et stupéfait, le président de cette association va porter plainte.

Le président de l'association des Sénégalais de l'Hérault compte porter plainte après avoir reçu un courrier raciste, retrouvé mardi 18 juin dans la boite aux lettres de l'association à Montpellier, rapporte France Bleu Hérault.

"La France n'a pas besoin de vous. Dehors les négros", est écrit en capitale dans le courrier, qui insulte également l'entrepreneuse et ex-chroniqueuse Hapsatou Sy.

"C'est inadmissible, je ne sais même pas exprimer ce que j'ai ressenti en ouvrant l'enveloppe. C'est la première fois que nous recevons un tel courrier", a affirmé le président de l'association Ousmane Kamara. "C'est de la méchanceté gratuite. Quel est le but de faire ça ? Nous sommes des êtres humains, tous les membres de l'association ont des liens forts avec la France, moi-même je me sens parfois plus français que sénégalais", réagit-il.

"Dès qu'il y a des élections, ça tire dans tous les sens, mais ça ne doit pas nous perturber." Ousmane Kamara à France Bleu Hérault

"On en a vu d'autres, rappelle Ousmane Kamara. On va juste continuer nos actions associatives, rien ne va changer. Mais on ne veut simplement pas de haine", conclut-il.