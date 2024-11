Football féminin : une équipe toulousaine porte plainte pour injures racistes et sexistes pendant un match

Le club de football féminin de Plaisance-du-Touch (Haute-Garonne) a porté plainte, après des injures racistes et sexistes proférées à l'encontre de ses joueuses, rapporte France Bleu Occitanie, mardi 19 novembre.

"Putes", "bougnoules", négros" écrit le club dans un communiqué, pour citer les insultes qui ont visé les joueuses de l'équipe féminine U18 de Plaisance-du-Touch, une commune de la périphérie de Toulouse. Elles ont été lancées, samedi 16 novembre, lors d'un déplacement à Lannemezan (Hautes-Pyrénées), sur la pelouse du Plateau Nestes Football, par les supporters du club adverse, selon le club de Plaisance-du-Touch.

"Des mesures fermes et rapides"

"Nos joueuses sont venues jouer au football, leur passion est leur moyen d’expression, et non pour devenir la cible de haine et de violence verbale", déplore le club. "Nous condamnons avec force ces actes et demandons que des mesures fermes et rapides soient prises par les instances compétentes afin que ce type de comportement soit sanctionné de manière exemplaire", poursuit le communiqué.