C’est un témoignage rarissime à visage découvert. Joseph Moore a infiltré pendant dix ans, pour la police américaine, l'un des groupes les plus racistes et les plus violents des Etats-Unis, le Ku Klux Klan. "Mon nom, avant, c'était Joseph Moore, j'étais un informateur pour la division anti-terroriste du FBI de 2007 à 2017", témoigne-t-il au micro de France 2.

Pour confondre les membres du groupe pendant sa mission d'infiltration, Joseph Moore les a notamment aidés à préparer le meurtre d'un homme noir, Warren Williams, ex-détenu d'une prison de Floride. Alors qu’il était en détention, ce dernier avait eu une altercation avec Thomas Driver, un gardien membre du Ku Klux Klan qui, pour se venger, voulait préparer son meurtre avec d'autres personnes. Ils ignoraient alors que leurs conversations étaient enregistrées par l'agent infiltré du FBI. Les trois hommes ont pu être arrêtés et condamnés. Depuis, Joseph Moore a peur des représailles. "Si le Ku Klux Klan a une cible aujourd'hui, c'est moi. Je parle pour que le grand public sache au cas où il m'arriverait quelque chose", livre-t-il à France 2.