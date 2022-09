Brésil-Tunisie : la Fédération brésilienne dénonce un jet de banane sur Richarlison au Parc des Princes

Au moment de célébrer le but du 2-1, le joueur auriverde a été visé par un jet de banane, mardi soir à Paris.

La rencontre entre le Brésil et la Tunisie n'avait d'amicale que le nom. Le match, remporté par les Brésiliens (5-1), mardi 27 septembre, au Parc des Princes, a été le théâtre de plusieurs débordements en tribunes.

Au moment où il célébrait le deuxième but de l'équipe sud-américaine, le Brésilien Richarlison a notamment été la cible d'un jet de banane. La Fédération brésilienne de football a exprimé sur Twitter son indignation dans un communiqué. "Malheureusement, après son but, une banane a été lancée sur la pelouse en direction de Richarlison, a écrit l'instance. La CBF renforce sa position de lutte contre le racisme et répudie toute manifestation de préjugés."

Lamentavelmente, após a ação, uma banana foi atirada no gramado em direção a Richarlison, autor do segundo gol brasileiro. A CBF reforça o sua posição de combate ao racismo e repudia qualquer manifestação preconceituosa. https://t.co/H9qpRCpyab — CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 27, 2022

Les joueurs de la sélection auriverde s'étaient d'ailleurs présentés sur la pelouse de l'habituel stade du Paris Saint-Germain avec un maillot dépourvu des cinq étoiles (symbolisant leurs titres mondiaux). Une affiche avec le slogan "sans nos joueurs noirs, nous n'aurions pas d'étoiles sur nos maillots" avait été déployée devant les onze titulaires.