Quatre choses à savoir sur le nouveau système "FR-Alert", qui vous préviendra sur votre smartphone en cas d'incident majeur

Bientôt une alerte mobile en cas d'incident majeur ? Lors des violents orages qui ont fait un mort, dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 juin, les autorités françaises ont essentiellement communiqué sur les réseaux sociaux. A l'avenir, les Français pourront recevoir une notification sur leur portable. La France a commencé à déployer le système "FR-Alert", qui doit permettre, en cas d'incident grave, d'avertir le plus grand nombre possible de personnes présentes dans la zone concernée. Voici en quoi consiste ce nouveau dispositif qui sera généralisé d'ici à la fin du mois de juin, selon le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.

1 Une alerte envoyée pour tout type d'incident majeur

Concrètement, les personnes présentes dans une zone confrontée à un danger pourront recevoir une notification sur leur smartphone, accompagnée d'une alerte sonore et d'une vibration même en mode silencieux. En revanche, un téléphone en mode avion ou éteint ne la recevra pas.

Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur cite "tout type d'événement majeur justifiant d'alerter la population concernée pour une mise en sécurité". Cela regroupe les catastrophes naturelles (inondation, tempête et cyclone, incendie, tsunami, éruption volcanique), les accidents biologiques et chimiques (pollution, fuite de gaz, incident nucléaire), sanitaires (épidémie, pandémie, incident agro-alimentaire), technologiques et industriels (panne des moyens de télécommunication, accidents graves sur les réseaux routiers, ferroviaires ou aériens, incident industriel), un événement grave de sécurité publique ou encore un acte à caractère terroriste.

L'alerte contiendra des informations sur la nature du risque, sa localisation, ainsi que les comportements à adopter pour se protéger. Les smartphones Android sont déjà paramétrés pour recevoir ces alertes. Aucune inscription n'est nécessaire pour être concerné par ce nouveau système, et il ne permet pas à l'Etat de collecter des données de localisation.

2 Des tests avant le déploiement complet fin juin

Le système d'alerte, annoncé en 2020 après l'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, sera pleinement opérationnel dans l'Hexagone et l'outre-mer à partir de la fin du mois de juin. Une directive européenne obligeait la France à se doter d'un tel système avant le 21 juin 2022. D'ici là, des notifications pourront déjà être envoyées dans le cadre d'exercices de Sécurité civile ou de sécurité publique.

Avant la fin du mois de juin, "la réception de cette notification n'appelle aucune action de la part de la population, ni aucun comportement de mise en sécurité à respecter", poursuit le ministère dans le communiqué. FR-Alert a par exemple été testé dans les Bouches-du-Rhône du 16 au 19 mai, lors de l'exercice de Sécurité civile Domino 2022, qui avait surpris certains habitants.

3 Une technologie qui ne s'appuie pas sur les SMS

Le dispositif FR-Alert repose sur la technologie de diffusion cellulaire ("cell broadcast"), déjà employée depuis des années dans de nombreux pays européens, aux Etats-Unis et au Japon. Elle s'appuie non pas sur les SMS, mais sur des ondes radiodiffusées par les antennes de télécommunication.

L'intérêt : les notifications sont plus légères que les SMS, ce qui évite de saturer le réseau en cas d'envoi à un grand nombre de personnes. En revanche, elle repose sur la 4G, ce qui exclut les téléphones classiques. Un système de SMS géolocalisés sera donc déployé ultérieurement, ajoute le ministère de l'Intérieur.

4 Un dispositif né de l'échec de l'application SAIP

La diffusion cellulaire requiert des mises à jour d'infrastructures assez lourdes, du côté des opérateurs et des services de l'Etat. C'est pourquoi la France avait d'abord tenté de créer une application pour remplir les mêmes fonctions. L'initiative, lancée en 2016 sous le nom de SAIP, fut un échec. L'application avait été peu téléchargée et échouait souvent à fonctionner à temps, comme lors de l'attentat de Nice ou de l'attaque terroriste contre un supermarché de l'Aude en mars 2018.

Depuis sa désactivation en 2018, les autorités communiquaient principalement leurs messages d'alerte via les réseaux sociaux. FR-Alert viendra d'ailleurs s'ajouter aux systèmes d'alerte existants, qui comptent également les sirènes et la diffusion de messages à la télévision et à la radio.