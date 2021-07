Qu'est-ce que le Pop It, ce papier bulle perpétuel avec lequel les enfants s'éclatent ?

Vous étiez contents de ne plus entendre parler du "hand spinner" ? Voici la relève. Le Pop It ("éclate-le", en français) est le nouveau jouet tendance. Comme une version moderne du papier bulle qui claque sous les doigts, voici les plateaux de bulles en silicone multicolores que l'on peut éclater à l'infini. De toutes les formes, ces jouets se sont retrouvés en quelques semaines dans les mains de milliers d'élèves. Après les cours d'école, le Pop It risque d'envahir aussi les centres de loisirs, voire les plages, puisque l'heure des vacances a sonné.

Il est détourné de sa fonction d'origine

Comme les "hand spinners", ces toupies à doigts qui ont déferlé dans les cours d'écoles en 2017 et s'adressaient à l'origine aux enfants autistes et aux adultes hyperactifs, le Pop It est aussi un objet détourné.

Né au cœur des années 1970 dans l'esprit de Theo Coster, inventeur du célébrissime jeu Qui est-ce ?, le Pop It est devenu réalité en 2013, au Canada. Il est d'abord commercialisé sous forme de disque par la marque FoxMind Games, raconte Le Monde (article réservé aux abonnés). Ce jouet sensoriel, nommé à l'époque Last One Lost, est alors distribué dans des enseignes spécialisées, car il s'adresse aux parents ayant des enfants en situation de handicap afin de stimuler leurs sens. La vue, avec ses couleurs très vives, l'ouïe avec son "pop" reconnaissable et leur toucher avec sa texture et ses bulles à écraser.

Depuis, l'idée a été reprise par de nombreux fabricants, parfois sous le nom Bubble Pop ou Go Pop. De petite ou de grande taille, le Pop It permet de travailler sa dextérité en utilisant ses deux mains en même temps.

Pour la ludologue Brigitte Jobbé-Duval, c'est un jeu parfaitement dans l'air du temps. "Pendant des mois, on ne pouvait plus rien toucher, alors avec ce jeu, les joueurs en profitent, ils peuvent toucher comme bon leur semble", explique-t-elle au Parisien.

L'effet de satisfaction quand on éclate les bulles fait également du Pop It un jouet anti-stress. D'ailleurs, ses doux "pop" nettement plus feutrés que ceux du papier bulle ont trouvé toute leur place dans des vidéos de relaxation sensorielle ASMR dont certaines affichent plus de trois millions de vues.

Il fait fureur grâce à TikTok

Vendues entre 1 et 10 euros, ces plaquettes sont commercialisées depuis les années 2013-2014, mais elles connaissent un regain d'intérêt depuis l'apparition sur le réseau social TikTok du #PopItChallenge. Avec ce hashtag, les internautes se défient à un jeu simple : le vainqueur est celui qui éclate le nombre de bulles indiqué par un ou plusieurs dés le plus vite possible. Les vidéos cumulent plus de 150 millions de vues, selon Le Parisien. Sur YouTube aussi, les vidéos relatives à ce gadget cumulent parfois des centaines de milliers de vues.

Entre mai et juin dernier, plus de 30 000 pièces ont été vendues par l'enseigne JouéClub. "C'est le plus gros succès de la catégorie 'jouets gadgets' depuis le 'hand spinner' en 2017", explique Franck Mathais, porte-parole de l'entreprise, sur BFMTV.

Il séduit aussi des professionnels de la santé

Ce nouveau jouet offrirait aussi de multiples possibilités d'apprentissage notamment pour les psychomotriciens et les orthophonistes. Une professionnelle l'explique sur son compte Instagram : elle se sert du Pop It pour encourager la répétition de sons et de syllabes chez ses patients en bas âge ou pour "développer la conscience syllabique".

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par SaraH Ortho (@sarah.ortho)

Le Pop It est un jeu "avec lequel on peut inventer un nombre infini de consignes", détaille également la psychomotricienne Charlotte Dormoy à Ouest-France. "Avec les couleurs, le son, la texture, chaque sens est éveillé", précise celle qui s'en sert notamment avec certains enfants qui ont des difficultés "à se poser, à coordonner l'œil et la main, à regarder ce qu'ils manipulent et être attentif de nombreuses secondes".

Il n'a pas fini d'être détourné

Si les adultes le voient comme un potentiel anti-stress, les enfants aussi lui trouvent des vertus relaxantes. "Ça me détend", "c'est très satisfaisant", peut-on les entendre expliquer aux adultes interloqués par l'objet. D'autres sont plus attirés par son aspect ludique et les mille jeux à inventer autour de ces petites bulles. Pour certains, il devient un jeu de logique, où il faut éviter d'être le dernier à claquer une bulle. Pour d'autres, il se transforme en exercice de rapidité où il faut être le premier à presser le nombre de bulles indiqué.

Certains joueurs ont eu l'idée de corser les règles en cachant une petite bille sous le Pop It. Celui qui tombe dessus doit alors compter toutes les bulles non éclatées et le chiffre trouvé est inscrit dans sa colonne de points. Le but étant d'avoir à la fin des cinq manches le score le plus faible. Le Pop It n'en finit par d'être détourné. Présentoir à olives, moule à glaçons… Il se décline aussi sous la forme de coque de téléphone.