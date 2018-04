REPLAY. Regardez le documentaire "Jeunesse à vendre", sur la prostitution des mineurs

C'est un phénomène qui échappe souvent aux adultes : de plus en plus de mineurs se prostituent en France. Des ados, surtout des filles, issus de tous les milieux sociaux. Le documentaire Jeunesse à vendre, réalisé par Alexis Marant, diffusé mercredi 18 avril dans "Le Monde en face" sur France 5, et que vous pouvez revoir samedi 21 et dimanche 22 avril sur notre site franceinfo.fr, tente de comprendre la situation et d'éveiller les esprits sur un tabou.

Le film suit les parcours de jeunes adolescentes, entre leurs chambres d'enfants et leurs chambres d'hôtel. Océane n'a que 15 ans, elle est en fugue depuis plus de six mois et ses parents la pistent sur les sites d'annonces, refuges à peine déguisés d'une prostitution 2.0. Léa a fait sa première passe à 14 ans, entraînée par sa meilleure amie. Au début, attirée par l'argent facile, elle n'était pas consciente de la transgression. Elle s'est retrouvée sous la coupe d'un proxénète, à peine plus âgé qu'elle.

En France, entre 5 000 et 8 000 adolescentes sont dans le même cas qu'Océane ou Léa. Face à ce phénomène, les parents sont souvent désemparés : des enfants qui leur échappent, des services sociaux qui n'ont pas de solution miracle, et des enquêteurs de la Brigade de protection des mineurs qui voient se multiplier les dossiers sans pouvoir agir efficacement.