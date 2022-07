Poitiers : trois hommes placés en détention après le démantèlement d'un réseau de prostitution

Trois hommes de 17, 19 et 20 ans, originaires de Poitiers, ont été mis en examen pour proxénétisme aggravé, indique France Bleu Poitou. Ils auraient obligé depuis la mi-juin une mineure de 17 ans à pratiquer des relations sexuelles tarifées à travers la France. C'est cette jeune femme qui a alerté la police de Poitiers le 8 juillet dernier.

Ces trois jeunes auraient obligé cette mineure à se rendre, en voiture ou en train, dans différents endroits pour avoir des relations sexuelles tarifées. La jeune femme évoque une autre mineure, identifiée, qui aurait subi le même sort.

Les trois jeunes hommes ont été interpellés en région parisienne, placés en garde à vue, présentés à un juge d'instruction au parquet de Poitiers. Ils sont finalement mis en examen pour "proxénétisme aggravé, enlèvement et séquestration" et placés tous les trois en détention provisoire. L'enquête ouverte doit maintenant déterminer les rôles de chacun et éventuellement identifier d'autres victimes.