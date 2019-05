INFO FRANCEINFO. La police démantèle un réseau de proxénétisme dans des cités d'Ile-de-France

Sept personnes ont été mises en examen.

Sept jeunes âgés de 18 à 23 ans ont été mis en examen pour "proxénétisme aggravé" par un juge d'instruction de Nanterre, révèle franceinfo mercredi 29 mai. Six d'entre eux sont placés en détention provisoire. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à un réseau qui impliquait une vingtaine de prostituées.

Les femmes, âgées de 15 à 22 ans, sont des mineures déscolarisées ou de jeunes majeures en difficulté financière. Elles devaient se faire tatouer le même signe distinctif pour montrer leur appartenance à ce réseau de prostitution. Toutes ces jeunes femmes ont été recrutées dans les cités de la région parisienne.

Plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine

Il y avait une organisation extrêmement élaborée, avec un chef et quatre complices chargés de la logistique, des annonces sur internet, de la location de studios ou de chambres d'hôtels à l'extérieur de Paris mais aussi du planning des rendez-vous, du transport des jeunes femmes et de la surveillance des passes.

Chaque prostituée devait rapporter plus de 500 euros par jour. Le proxénétisme dans les cités, très lucratif, se développe de plus en plus. Il permettrait de rapporter jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros par semaine.

C'est la brigade de répression du proxénétisme de la police judiciaire parisienne qui a mené cette enquête, démarrée début 2019 dans les Hauts-de-Seine.