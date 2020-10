Agressions de prostituées à La Rochelle : deux hommes mis en examen et incarcérés

Ils avaient un mode opératoire bien rôdé. Pendant que l'un d'eux avait une relation tarifée, des complices volaient l'argent de la prostituée.

Deux hommes ont été mis en examen notamment pour association de malfaiteurs et escroquerie en bande organisées, dans le cadre d'une enquête sur des agressions de prostituées, a indiqué jeudi 8 octobre le parquet de La Rochelle.

C'est à la suite de la plainte déposée au mois de mai 2020 par une jeune prostituée que les policiers ont pu remonter jusqu'aux agresseurs présumés. La jeune femme a dénoncé un vol avec violences dont elle avait été victime par un client et deux complices. Au mois d'août, ce sont les policiers de Rochefort qui ont été saisis de deux affaires similaires. Et au mois de septembre, deux agressions supplémentaires étaient signalées, avec vol sous la menace d'un couteau et accompagnées de violences sexuelles.

Au moins dix victimes

Les enquêteurs ont pu identifier une équipe de plusieurs individus agissant de concert sur un même mode opératoire. Après un rendez-vous pris par Internet avec une prostituée, l'un d'eux avait une relation tarifée dans l'appartement louée par la jeune femme. Ses complices entraient ainsi dans l'appartement, séquestraient la victime et lui dérobaient son argent après l'avoir menacée et parfois agressé sexuellement. Au total, dix victimes, brésiliennes et roumaines, ont été identifiées.

Le 13 septembre, une personne était interpellée en flagrant délit dans un immeuble du quartier de la gare de La Rochelle. Deux autres individus ont été arrêtés le lendemain. Deux hommes ont reconnus les faits. Ils ont été mis en examen pour "association de malfaiteurs", "vols en bande organisée avec usage d'arme", "séquestration en bande organisée avec usage d'une arme" et "escroquerie en bande organisée".

L'un des agresseurs présumés est âgé de 30 ans, travaillant en intérim. De nationalité étrangère, il bénéficie d'un titre de séjour depuis plusieurs années. Marié, il vit à La Rochelle et n'a jamais été condamné. Le second suspect est un célibataire de 20 ans. Également étranger avec un titre de séjour, il a déjà été condamné récemment pour vols. Les deux hommes ont été placé en détention provisoire. Les autres agresseurs sont actuellement encore recherchés.