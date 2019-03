Yvelines : deux détenus de la prison de Bois d'Arcy tentent de s'échapper en creusant un tunnel dans leur cellule

Ils ont été condamnés à 8 et 12 mois de prison ferme pour leur tentative d'évasion.

Deux détenus de la prison de Bois d'Arcy, dans les Yvelines, ont tenté de s'échapper de leur cellule en creusant un tunnel, rapporte jeudi 14 mars France Bleu Paris. Les deux hommes de 22 et 23 ans ont creusé un trou dans leur cellule qui donne sur la cour de promenade.

Les deux détenus étaient incarcérés ensemble dans la même cellule au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy pour vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Le 22 février dernier, lors de leur inspection habituelle, les surveillants ont d'abord découvert un barreau manquant, puis le trou.

"Du jamais vu"

Selon un syndicat pénitentiaire contacté par France Bleu, cette tentative d'évasion c'est "plus que rare, du jamais vu même". S'ils avaient réussi à gagner la cour de promenade via ce tunnel, les deux hommes auraient encore dû passer un grillage et le mur d'enceinte pour se faire la belle.

Jugés au tribunal correction de Versailles mercredi soir pour ce projet d'évasion, les deux hommes ont été condamnés à 8 et 12 mois de prison ferme - qui s'ajoutent à leur peine initiale.