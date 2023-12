Surpopulation carcérale : "Des gens ont moins d'un mètre carré par personne pour se mouvoir"", dénonce Dominique Simonnot

"Derrière ces chiffres, il y a une réalité" dans laquelle "des gens ont moins d'un mètre carré par personne pour se mouvoir" et sont "enfermés 22 heures sur 24 dans des endroits si insalubres qu'il faut le voir pour le croire", déclare Dominique Simonnot, contrôleure générale des lieux de privation de liberté sur franceinfo vendredi 29 décembre.

Le nombre de détenus atteint un nouveau record en France au 1er décembre, avec 75 677 personnes incarcérées contre 75 130 le mois précédent, selon des chiffres publiés vendredi 29 décembre par le ministère de la Justice. Le taux d'occupation atteint les 123,3%.

Un "manque de volonté politique"

"Quand on dit qu'il y a 2 748 personnes qui dorment par terre sur un matelas au sol, cela veut dire se mettre du papier toilette dans le nez et dans les oreilles pour empêcher que les cafards ne rentrent", poursuit-elle. Les "fenêtres et les lavabos fuient" et certains détenus ne peuvent prendre que "trois douches par semaine", selon la contrôleuse générale des lieux de privation de liberté. La vie des surveillants est aussi "impactée" par la surpopulation avec "des taux d'absentéisme monstrueux de 40%".

Elle dénonce un "manque de volonté politique" pour "développer des peines hors les murs comme en Allemagne". Cela consiste à "effectuer la fin de votre peine dans un endroit dont vous ne sortez pas mais qui vous réapprend la vie en société et un travail", explique Dominique Simonnot. Rien n'est prévu pour "désengorger" les prisons dans la loi de programmation pour la justice, dénonce la contrôleure générale des lieux de privation de liberté.