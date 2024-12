Prison des Baumettes : la directrice menacée de mort Temps de lecture : 1min - vidéo : 2min Prison des Baumettes : la directrice menacée de mort Hier soir, à Marseille, la directrice de la prison des Baumettes et l'un de ses adjoints se sont retrouvés dans une situation exceptionnellement grave après avoir été les cibles de menaces de mort. Deux hommes âgés de 17 et 21 ans ont été placés en détention provisoire et mis en examen. (France 2) Article rédigé par France 2 - T. souman, C. La Rocca, A. Didier France Télévisions JT de 13h France 2

Le contrat aurait été émis par un détenu de la prison des Baumettes, soupçonné d'appartenir au groupe de narcotrafiquants de la DZ Mafia. “Il y a un contrat paru sur le réseau social TikTok où ils annonçaient clairement la mise à prix de la tête de l’adjoint en chef des détentions à hauteur de 120 000 € et il précise aussi son domicile. Et en parallèle, la directrice, la chef d'établissement de la prison a reçu des menaces écrites la concernant”, déplore un syndicaliste. La directrice de la prison placée sous protection La directrice et son adjoint ont été éloignés de leurs fonctions et placés sous protection. La situation est jugée comme étant exceptionnellement grave par le ministère de la Justice. Après les menaces, la police a multiplié les patrouilles aux abords de la prison. Deux suspects de 17 et 21 ans ont été arrêtés au terme d'une course-poursuite. Ils venaient de se débarrasser d'un sac contenant un pistolet automatique et un grand couteau. Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.