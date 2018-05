Loire : dans sa cellule, un détenu avait… une piscine gonflable

"Cette piscine me permettait de me rafraîchir l’été quand il faisait très chaud dans la cellule", a déclaré le prisonnier.

Un peu de fraîcheur pour améliorer le quotidien. Le tribunal correctionnel de Saint-Etienne (Loire) a dû traiter une affaire inhabituelle, rapporte Le Progrès mercredi 30 mai. Nicolas, 28 ans, a eu une piscine gonflable pendant quatre ans dans sa cellule du centre de détention de La Talaudière (Loire). "Cette piscine me permettait de me rafraîchir l’été quand il faisait très chaud dans la cellule. Quand on ne travaille pas en prison, on a seulement droit à trois douches par semaine", a-t-il expliqué, selon 20 Minutes.

Trois mois de prison ferme

Le site précise que le secret du détenu a été découvert en visionnant une vidéo qu'il avait mise en ligne sur le réseau social Periscope. Et ce n'est pas le seul objet qu'il détenait. Un adaptateur wifi, un smartphone et quatre grammes de cannabis ont également été trouvés, énumère 20 Minutes. L'homme a été condamné à trois mois de prison ferme.