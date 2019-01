La justice donne son feu vert pour la libération conditionnelle de Casanova Agamemnon, plus ancien détenu de France

Le détenu, âgé de 68 ans, vit derrière les barreaux depuis plus de 48 ans.

Il est le plus ancien détenu de France. Les juges ont donné leur feu vert pour la libération conditionnelle de Casanova Agamemnon, a appris franceinfo auprès de son épouse et de son avocat, Benoît David, jeudi 31 janvier. Cette libération conditionnelle se fera en plusieurs étapes. Le détenu âgé de 68 ans et écroué à La Réunion va "d'abord bénéficier de permissions jusqu'en juillet avant de porter un bracelet électronique pendant un an en étant logé chez sa femme", explique à franceinfo Benoît David. "La libération conditionnelle proprement dite entrera en vigueur en 2020 pour une période de dix ans", continue-t-il.

48 ans derrière les barreaux

Casanova Agamemnon, qui a déjà passé 48 ans derrière les barreaux pour deux affaires de meurtre, avait déjà déposé une vingtaine de demandes de mise en liberté conditionnelle. Elles avaient toutes été refusées jusqu'à présent. "Ces derniers mois, il est passé devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le service pénitentiaire d'insertion et de protection, et des enquêtes ont été faites pour avoir des garanties sur sa psychologie et les conditions de sa réinsertion", décrit Réunion La 1ère.