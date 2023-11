Justice : une surpopulation carcérale chronique en France

Au 1er septembre dernier, 73 693 personnes étaient incarcérées en France, pour seulement 60 629 places, soit une occupation de 122%.

Chaque année, les prisons françaises accueillent de plus en plus de monde. Au 1er septembre dernier, 73 693 personnes étaient incarcérées, pour 60 629 places, soit 122% d'occupation. Une surpopulation carcérale chronique en France, que condamne la Cour européenne des droits de l'homme. En cause, les incarcérations et leur durée qui ont augmenté. En 2020, près de 90 000 années de prison ferme ont été attribuées au total dans le pays, contre 54 000 années en 2000, soit une augmentation de près de 70% sur 20 ans.



De nouvelles places d'ici 2027

En parallèle, la construction de nouveaux établissements n'a pas suffi à compenser cette hausse. Une maison d'arrêt, située près de Troyes (Aube), se prépare à accueillir de nouveaux détenus dès décembre prochain. Elle fait partie du plan de création de 15 000 nouvelles places d'ici 2027. Le coût est estimé à 4,5 milliards d'euros.