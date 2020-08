INFO FRANCEINFO. Suicides de détenus : le gouvernement confie une mission aux inspections des affaires sociales et de la justice

Pour évaluer les risques de prévention du suicide en prison, Éric Dupond-Moretti et Olivier Véran confient vendredi une mission à l'Inspection générale des affaires sociales et à celle de la justice. 77 personnes se sont suicidées en prison entre le 1er janvier et le 17 août 2020.

L'intérieur de la prison des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône). (ARNAUD JOURNOIS / MAXPPP)