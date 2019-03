INFO FRANCEINFO. Hérault : quatre couteaux découverts dans une cellule de la prison de Villeneuve-lès-Maguelone

Trois détenus ont été placés en garde à vue. L'un d'eux soutient qu'il ne faisait que garder ces objets pour d'autres prisonniers de la maison d'arrêt.

Quatre couteaux, dont trois avec une lame en céramique, ont été découverts jeudi 14 mars après-midi lors d'une fouille inopinée dans une cellule de la maison d'arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, près de Montpellier (Hérault), révèle franceinfo vendredi. Des faits confirmés à franceinfo par la direction de l'administration pénitentiaire. Les trois détenus, âgés de 22, 29 et 35 ans, ont été placés en garde à vue.

Une lame en céramique indétectable

La fouille a permis aux surveillants pénitentiaires de mettre la main sur un couteau de type Opinel, avec une lame de 7 cm, et sur trois couteaux en céramique avec une lame de 9 cm, dont l'une était cependant cassée. C'est un couteau en céramique qui a été utilisée lors de l'agression de deux surveillants de prison à Condé-sur-Sarthe (Orne), le 5 mars dernier. La lame en céramique est indétectable par les portiques de sécurité. Dans la cellule, ont été trouvés également deux téléphones portables, trois cartes SIM, et plusieurs accessoires de téléphonie mobile, comme des cables USB et des chargeurs.

L'un des détenus a affirmé qu'il ne faisait que garder ces objets pour d'autres prisonniers de la maison d'arrêt qualifiés de "gros profils" par une source proche de l'enquête. Les trois détenus de cette cellule ont été condamnés pour des délits de droit commun. La maison d'arrêt de Villeneuve-les-Maguelone affiche un taux d'occupation de 137% et comptait 852 prisonniers au 1er janvier dernier. Le parquet de Montpellier a ouvert une enquête en flagrance.