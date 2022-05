Drôme : le détenu évadé lors d'une sortie au zoo a été interpellé à Lyon

Le détenu qui s'était évadé lors d'une sortie au zoo d'Upie dans la Drôme mardi dernier a été interpellé lundi 9 mai à l'aube à Lyon, rapporte France Bleu Drôme Ardèche. Il a été placé en garde à vue pour évasion en bande organisée.

Sa cavale a duré six jours. Mardi dernier, pendant une sortie de groupe, il avait prétexté vouloir aller aux toilettes pour s'échapper. Lundi vers 5h30, il se trouvait "aux abords du domicile de sa compagne" à Lyon quand il a été interpellé, a indiqué le parquet de Valence dans un communiqué. Les enquêteurs lui recherchent des complices éventuels.

Il devait être libéré dans trois ans

L'homme est incarcéré depuis novembre 2005 et devait être libéré en 2025. Il était arrivé à la Maison centrale de Valence en mai 2021. Il a été condamné pour des faits de viol sous la menace d'une arme mais aussi pour extorsion avec arme, pour des infractions liées aux stupéfiants et au code de la route et pour des atteintes aux biens et aux personnes.