DIRECT. Colère des surveillants de prisons : la ministre de la Justice reçoit les syndicats pénitentiaires à 15 heures

: Surpopulation carcérale, violences en hausse... Nos amis de Brut résument en vidéo les raisons de la colère des personnels pénitentiaires, qui rencontrent en ce moment la ministre de la Justice, Nicole Belloubet.









: Les gardiens de 13 établissements pénitentiaires ont refusé de prendre leur service de jour, annonce le ministère de la Justice. Dans sept d'entre eux (centres pénitentiaires de Lille-Loos-Sequedin, Maubeuge, Metz, Saint-Quentin Fallavier, maisons d’arrêt du Mans-Les Croisettes et de Bayonne, centre de détention de Villenauxe-la-Grande), la police a été appelée pour surveiller les prisonniers.

: La rencontre entre la ministre de la Justice Nicole Belloubet et les représentants des trois principaux syndicats de gardiens de prisons vient de débuter.

: Alors qu'entre 120 et 130 prisons sur les 188 du pays ont été perturbées par des blocages organisés par des surveillants, la garde des Sceaux Nicole Belloubet recevra les trois principaux syndicats à 15 heures, indique la Chancellerie. Le rendez-vous était auparavant prévu à 13 heures.

: Le blocage de la prison de Vezin-le-Coquet (Ille-et-Vilaine) a été levé après l'intervention des CRS, nous apprend France 3 Bretagne. Même scénario du côté de la prison de Metz (Moselle), selon France Bleu Lorraine Nord.







: "Ces tensions ne sont pas nouvelles et ne trouveront pas leur issue dans l'accord qui est en train d'être négocié. La difficulté et les problèmes auxquels ils sont confrontés sont beaucoup plus globaux."



Députée LREM des Yvelines, Yaël Braun-Pivet évoque pour franceinfo les revendications des surveillants pénitentiaires. Elle estime que les chantiers sont colossaux.





: Bonjour @anonyme, aux dernières nouvelles, les surveillants pénitentiaires continuent de bloquer l'accès à la prison de Fleury-Mérogis. Mais à Metz ou près de Limoges, les gendarmes et les pompiers sont intervenus.

: Où en est le blocage des prisons, en particulier celle de Fleury-Mérogis ?

: Bonjour @anonyme. Depuis le début du mouvement de colère des surveillants pénitentiaires, nous vous rapportons régulièrement les agressions dont ils sont victimes de la part de détenus. Mais les chiffres sont là. En 2017, 3 923 agressions physiques ont eu lieu dans les 186 établissements pénitentiaires recensés au 1er janvier 2017, soit presque 11 attaques chaque jour. La tendance est plutôt stable depuis 2011 : chaque année, on dénombre ainsi, en moyenne, 4 124 agressions physiques contre des surveillants.

: Bonjour, pensez-vous que plus vous parlez des agressions dans les prisons plus il y en a, ou bien plus il y a des agressions dans les prisons plus vous en parlez ? J'ai un peu l'impression que les médias jouent un rôle d'amplificateur...

: Bonjour @anonyme. Quand nous écrivons que les surveillants pénitentiaires bloquent les prisons, cela signifie qu'ils se placent devant les portes de leurs établissements, en les barricadant parfois avec des palettes ou des poubelles, et qu'ils ne permettent ni aux employés, ni aux visiteurs, ni aux détenus d'entrer ou de sortir. Mais la dureté de ces blocages varie selon les établissements. Certains blocus sont momentanés, d'autres filtrants en fonction des urgences.

: Bonjour, ça veut dire quoi concrètement "bloquer une prison" ? Merci.

: A Moulins dans l'Allier, à Guéret dans la Creuse, à Vivonne dans la Vienne, à Ajaccio... Dans toute la France, des surveillants pénitentiaires bloquent les entrées de leurs établissements.

: Des palettes brûlent aussi ce matin devant la prison des Baumettes à Marseille (Bouches-du-Rhône) où, là aussi, les gardiens bloquent l'entrée.











: Les représentants des syndicats de surveillants de prisons ont rendez-vous à 13 heures avec leur ministre de tutelle, la garde des Sceaux, Nicole Belloubet, selon le patron de l'Ufap-Unsa, joint par franceinfo.

: "Le chiffre n'est pas définitif", prévient Jean-François Forget. "Le mouvement se durcit dans plusieurs prisons, Amiens, Lille et Vendin-le-Vieil, notamment", assure le secrétaire général de l'Ufap-Unsa, qui appelle à un blocage total des prisons.

: "Plus de 120 établissements" pénitentiaires sur 188 sont totalement ou partiellement bloqués ce matin, selon l'Ufap-Unsa, premier syndicat de l'organisation pénitentiaire, contacté par franceinfo.

: "Je soutiens totalement les revendications et la colère du personnel pénitentiaire."



La patronne du FN juge que le gouvernement "doit revoir sa copie de fond en comble", notamment sur l'incarcération des détenus condamnés pour terrorisme ou radicalisation. Elle le dit ce matin aux "4 Vérités", sur France 2.











: "Ça va être une journée compliquée pour l'administration pénitentiaire."



Outre "un effort important" du gouvernement sur les salaires, le syndicaliste demande aussi des "structures complètement étanches" pour enfermer les détenus radicalisés ou condamnés pour terrorisme et non des "mesurettes". Il le dit sur Europe 1.

: La colère des surveillants pénitentiaires fait la une de la presse, nationale comme régionale. La prison est une "perpétuelle malade", rappelle La Croix, alors qu'on entre dans "la semaine de tous les risques", d'après La Nouvelle République.

















: Le blocage a aussi repris ce matin devant la prison de Vendin-le-Vieil, dans le Pas-de-Calais, là où le mouvement des surveillants pénitentiaires a démarré. Un journaliste de La Voix du Nord est sur place.

: Dans la Drôme, le blocage s'est également organisé de bonne heure ce matin devant la prison de Valence, selon France Bleu Drôme Ardèche.

: A Nice (Alpes-Maritimes) aussi, les gardiens de prison ont commencé à bloquer l'entrée de l'établissement, selon France Bleu Azur.

: Selon France Bleu Sud Lorraine, au moins 17 des 21 prisons du Grand-Est sont bloquées ce matin par leurs surveillants. C'est le cas notamment à Nancy, Epinal, Toul ou Metz.

: Près de Saint-Etienne (Loire), les surveillants pénitentiaires bloquent l'entrée de la maison d'arrêt de La Talaudière, ce matin, selon France Bleu Saint-Etienne Loire.

: En banlieue parisienne, les surveillants pénitentiaires ont repris ce matin le blocage de l'entrée de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis (Essonne). Un de nos journalistes est sur place.