Solidarité : une jeune étudiante se rend auprès des seniors isolés

Même en vacances, Noémie, 17 ans, tient son engagement : passer du temps auprès des seniors isolés. Depuis le mois de novembre 2020, la lycéenne rend régulièrement visite à des personnes âgées. "On va dire que c’est comme mes copains, on discute de tout, de rien, ils ont besoin de moi ou quoi, ils me le transmettent et je vais les aider", explique la jeune-fille, depuis le domicile de l’un de ses "copains". "Ça me réconforte, ça me fait du bien. C’est une petite cure de santé", commente de son côté Guy Pireau, retraité.

Rompre l’isolement

La jeune lycéenne a commencé à prendre soin des autres durant le second confinement. "L’année dernière il faisait un peu froid, je restais dans mon lit, je regardais des films, maintenant je mets mon temps à disposition pour les autres", explique-t-elle aux journalistes de France Télévisions. Depuis la fermeture des écoles, de nombreux jeunes sont venus renforcer les rangs du Carrefour des Solidarités, une association qui vise à favoriser le lien social. Noémie souhaite aujourd’hui faire de l'aide aux personnes âgées son métier. "Maintenant, (…) je veux le faire tous les jours, je prends des nouvelles tous les jours", commente la jeune fille, qui fait la fierté de sa maman.

