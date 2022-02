Scandale Orpea : une action de groupe des familles envisagée

Les révélations sur les maltraitances en maison de retraite ont stupéfié les familles, mais par les personnels. Eux aussi sont choqués, mais beaucoup ont reconnu des situations quotidiennes, presque banales. Comme cette ancienne infirmière du groupe Orpea. "Le fait de voir que telle personne n’est pas douchée, que telle personne n’a pas eu sa toilette, les protections sont souillées, ce sont des choses qui sont insupportables à vivre", confie-t-elle. Ce n’est pas une surprise non plus pour les syndicats. Ils dénoncent le manque de personnel et la maltraitance à grande échelle depuis plusieurs années.

Les dirigeants d’Orpea convoqués par l’exécutif

"Travailler dans ces conditions, c’est aussi rentrer chez soi le soir épuisé, mais aussi avec la question : est-ce que l’on a tué quelqu’un aujourd’hui", assure Franck Houlgatte, secrétaire général FO santé privée. De nombreuses familles souhaitent porter l’affaire devant les tribunaux. Une avocate va lancer une action collective contre le groupe. Les dirigeants d’Orpea sont convoqués mardi 1er février par la ministre Brigitte Bourguignon, chargée de l'autonomie des personnes âgées.